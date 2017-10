Rajoy apuesta por elecciones en Cataluña lo antes posible pero restableciendo la legalidad

Actualizado 25/10/2017 9:44:43 CET

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente Mariano Rajoy ha afirmado este miércoles que el Gobierno de España está de acuerdo con el PSOE y Ciudadanos en que se deben celebrar unas elecciones autonómicas en Cataluña lo antes posible, pero ha subrayado que además hay que restablecer la legalidad en esa comunidad.

Así ha contestado al líder de la formación naranja, Albert Rivera, que le ha preguntado en el Pleno del Congreso qué va a hacer el Ejecutivo para asegurarse de que las próximas elecciones sean "libres y seguras", de forma que no haya "pucherazos" y que nadie, en particular los catalanes no independentistas, sufra "coacciones y amenazas".

Rajoy ha señalado que "celebrar elecciones urgentes es una sabia decisión", pero también "hay algo que es muy importante, que es recuperar la legalidad", porque solo así se podrán atajar los problemas económicos y sociales derivados de la "liquidación de la ley" por parte de los dirigentes independentistas.

SEIS MESES, MÁXIMO

En este sentido, el presidente del Gobierno ha defendido la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, en el marco de la cual "está previsto convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses".

"A mí me gustaría, y a usted también, y al PSOE también, por lo menos antes, que se celebrasen a la mayor celeridad posible y con todas las garantías", además de "con arreglo a legalidad vigente y a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General", ha manifestado.

