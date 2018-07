Rajoy desvela que pidió a Iglesias defender la soberanía nacional y no "andar con un referéndum para liquidar España"

Actualizado 26/01/2017 10:33:06 CET

Rechaza que Cataluña tenga un sistema fiscal como el concierto vasco, que generaría "problemas descomunales"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha desvelado este jueves que pidió al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que defienda la soberanía nacional en vez de estar a favor de la celebración de un referéndum en Cataluña para "liquidar España". Según ha dicho, se trata de un tema que le "preocupa" y así se lo ha trasladado.

"Solo le he pedido una cosa, que es que defienda la soberanía nacional y la igualdad de los españoles . Creo que no es positivo andar con referendos para liquidar España o para privar a los españoles del derecho a opinar sobre su propio país. Eso se lo he dicho porque eso sí que me preocupa", ha declarado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Al ser preguntado si Iglesias le cae simpático, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que no le conoce "mucho" y que no le cae "ni bien ni mal". Según ha añadido, él tiene respeto por todos sus "adversarios políticos" mientras le respeten a él. "Mi relación con él es normal", ha apostillado, si bien ha reconocido que no comparte "casi nada" con el líder de Podemos.



"NI PUEDO NI QUIERO" ROMPER LA UNIDAD DE ESPAÑA

Ante las acusaciones del Gobierno catalán asegurando que Rajoy está instalado en el 'no', Rajoy ha señalado que él está dispuesto a "hablar de todo" y ha recalcado que así se lo ha trasladado. Eso sí, ha insistido en que él no puede permitir que se "liquide la soberanía nacional". "Ni quiero ni puedo", ha apostillado.

En cuanto a si está dispuesto a un régimen fiscal para Cataluña distinto del que tienen las demás autonomías, Rajoy lo ha negado asegurando que no esta a favor de que Cataluña tenga un sistema fiscal como el del concierto vasco porque "no está en la Constitución" y "no se quiso en su día". Además, ha dicho que eso generaría "unos problemas descomunales" dentro del país.

El presidente del Gobierno se ha mostrado abierto a hablar de inversiones con el nuevo Gobierno catalán y ha rechazado plantearse un nuevo Estatuto para Cataluña en este momento. "Es que creo que este momento eso no es la necesidad", ha indicado, para recordar lo que ha hecho su Gobierno estos años para ayudar a Cataluña con los proveedores o los vencimientos de deuda.

En este sentido, ha recalcado que su Ejecutivo "ha estado ahí" para ayudar a los catalanes. "Estoy para intentar resolver problemas. Los siete millones de españoles que viven en Cataluña son iguales al resto de los que viven en cualquier otro lugar de España", ha enfatizado, para reiterar que él no va a hacer "nada" contra la soberanía nacional, la igualdad de los españoles y la unidad de España.

Dicho esto, ha explicado que tienen un sistema que permite modificar la Carta Magna "en muchísimas partes" pero hay asuntos que hay que consultar al pueblo español, como la ruptura de la unidad de España. "Por tanto, un señor de Zamora tiene derecho a opinar sobre Santiago de Compostela porque forma parte de su nación también", ha concluido.