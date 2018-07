Rajoy dice que "no es verdad" que Gallardón vaya a ser nombrado secretario general del PP

Actualizado 02/05/2009 16:42:11 CET

Afirma que el partido se encuentra mucho "más fuerte y unido que hace un año"

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Mariano Rajoy, negó hoy que se haya planteado nombrar secretario general del PP al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, como aseguraban hoy varios medios de comunicación.

"No es verdad, así de claro. Es que ni lo he pensado, no estamos en eso", sentenció el líder del PP en declaraciones a la prensa tras los actos institucionales celebrados en Madrid con motivo de las Fiestas del Dos de Mayo.

Rajoy ha atribuido estas informaciones a lo que "tradicionalmente se llaman 'serpientes de verano', que surgen de vez en cuando". "Ésta es una serpiente de primavera que no tienen ningún fundamento", apostilló.

El líder del PP aseguró que "el objetivo básico" del Partido Popular pasa por sacar a España de la crisis económica porque, en su opinión, "de esta situación de puede salir y además, se va a salir".

Rajoy destacó que el PP se encuentra mucho "más fuerte y unido que hace un año". Según Rajoy, "en estos momentos difíciles que está pasando España somos conscientes de que somos una referencia para mucha gente, no sólo nuestros votantes sino muchas personas más", aseveró.

Además, el líder 'popular' recordó que, en estos momentos, "hay en España cuatro millones de personas que quieren trabajar y no pueden" por lo que también hizo un llamamiento a sindicatos y empresarios "para que trabajen juntos".

"Todos debemos tirar de un mismo carro, en el caso de los empresarios y sindicatos para crear puestos de trabajo y mejorar el bienestar de los españoles", precisó. Asimismo, consideró "poco oportuno arremeter unos contra otros" ante la actual coyuntura económica.

"SEGUNDA FIESTA NACIONAL"

Rajoy también expresó su satisfacción por su presencia en la fiesta de la Comunidad de Madrid que, en su opinión, "podría ser la segunda fiesta nacional por detrás de la del Día de la Hispanidad, el 12 de Octubre".

"Entre el tiempo que media desde el 2 de Mayo hasta la aprobación de la Constitución de las Cortes de Cádiz del año 1812 surge la idea de nación española ya consolidada tal y como la conocemos, una nación de ciudadanos libres e iguales por la que muchos españoles han luchado y en la que la inmensa mayoría de españoles creemos y nos sentimos identificados", señaló. "Por eso, estar aquí es un honor, un placer y un orgullo", apostilló.

Por último, cuestionó la ausencia de los socialistas madrileños en los actos celebrados hoy ya que, en su opinión, "a pesar de que no les guste Aguirre, ésta es la fiesta de todos los madrileños, para unirnos a todos". "Si el Partido Socialista no viene a esta recepción sería como si yo me enfadara con Zapatero y decidiera no acudir al desfile del 12 de octubre", comparó. "Es absurdo", concluyó.