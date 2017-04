Rajoy dice que Puigdemont es consciente de que no puede acceder a su pretensión de hacer un referéndum

Publicado 29/04/2017 16:59:43 CET

BRUSELAS, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es consciente de que no puede acceder a su pretensión de realizar un referéndum en Cataluña y de que esta es una idea "disparatada".

Así lo ha señalado el presidente del Ejecutivo en un encuentro con los medios tras la reunión del extraordinaria del Consejo Europeo para negociar la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

En esta rueda de prensa posterior, Rajoy ha apuntado, refiriéndose a su comunicación con Puigdemont, que "es difícil negociar con alguien que únicamente quiere hacer lo que él quiere" y que por este motivo hasta ahora la negociación "ha sido imposible".

Sobre la propuesta que ha hecho el presidente de la Generalitat al Estado para que "escuche y se sienta interpelado por la propuesta que le hará llegar el Pacto Nacional por el Referéndum", el presidente del Gobierno ha insistido en que le contestará a Puigdemont cuando le escriba, porque cree que "no tiene sentido que conteste a una cosa que no se le ha transmitido de forma oficial".

En esta línea, Rajoy ha afirmado que "no es el dueño de la soberanía nacional" española y que "no quiere hacer el referéndum" en Cataluña porque "no está dispuesto" a que únicamente una parte de la sociedad española decida sobre el futuro del país.

El presidente del Gobierno también ha puesto de relieve que la posición del presidente de la Generalitat de realizar un referéndum a toda costa es "muy negativa" para todos los que viven en Cataluña.