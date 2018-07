Rajoy: "Quiero ser el candidato a las generales. Confíen en mí, les irá bien"

Actualizado 27/04/2015 13:06:23 CET

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este lunes que quiere ser el candidato del PP en las elecciones generales, cerrando así el debate sobre la sucesión abierto en las últimas semanas ante la posibilidad de que haya un descalabro de la formación en los comicios de mayo. "Sí, sí. Quiero ser el candidato y confíen en mi, les irá bien", ha zanjado.

De esta forma se ha pronunciado Rajoy en un desayuno informativo organizado por Europa Press -con motivo del X aniversario de esta plataforma de debate-- al ser preguntado por su futuro personal y, en concreto, si quiere ser el cabeza de cartel del Partido Popular en las elecciones generales pase lo que pase.

En cuanto a si un mal resultado en los comicios del 24 de mayo le llevará a hacer cambios en el PP, el jefe del Ejecutivo ha contestado: "No tengo intención de provocar ningún cambio en el partido, con absoluta franqueza". Eso sí, ha añadido después con un estilo socarrón que si lo tuviera tampoco lo iba a decir. "Pero dicho esto, quédese con la primera afirmación", ha apostillado.

"EL PP ESTÁ BIEN" Y ES "UNA FUERZA POLÍTICA SEGURA"

Rajoy ha afirmado que el PP "está bien", queriendo con esta frase zanjar el debate abierto en las últimas semanas en el seno de su formación con voces que en privado reclaman cambios en la dirección nacional, un llamamiento que ha ido en aumento tras las elecciones andaluzas del 22 de marzo en el que el PP-A perdió 17 escaños y casi 500.000 votos.

Tras recordar su trayectoria en el PP, ha indicado que en una organización con "tanta gente siempre puede tener momentos mejores y peores". "En el PP no somos todos iguales, como en cualquier faceta de la vida, cada uno tiene su forma de ser y su carácter, pero es un partido que ha acreditado mucha solidaridad, mucha entereza, mucho coraje y mucho aguante en los momentos difíciles", ha explicado.

Dicho esto, ha recalcado que el PP es "una fuerza política segura". "Esto no es un partido en el que aquí se va uno, entra uno.... No, es una fuerza política segura y sus militantes han acreditado siempre que pueden estar a las duras y a las maduras. Si algo caracteriza al PP es la seguridad y la estabilidad", ha proclamado.

"EL ALIADO NATURAL" DEL PP: LOS CIUDADANOS

En cuanto a quién es el aliado natural del PP si no logra mayoría suficiente para gobernar, Rajoy ha indicado que el "aliado natural" de su partido son los "electores" y ha añadido que a eso es a lo que aspira su formación porque su objetivo el 24 de mayo es "ganar". "Vamos a hacer cuanto esté en nuestro manos y dedicarle todo el tiempo a explicarles a los españoles lo que hemos hecho y la España que queremos de cara al futuro", ha indicado.

Tras recordar que hace cuatro años obtuvieron unos resultados "muy brillantes", los "mejores" de la historia del PP, Rajoy ha insistido en que el PP va ahora a "trabajar lo indecible" para tener también un "brillante resultado", máxime cuando es una formación que "no se ha inventado hace media hora" sino que tiene "representación en toda España". De hecho, ha subrayado que el PP es el partido que más candidaturas ha presentado a los comicios de mayo.

"Hablar de los pactos y de los acuerdos que se puedan producir en el futuro, creo que no tiene sentido en estos momentos. Le toca hablar al conjunto de los ciudadanos y después si es necesario ya se buscarán si hay acuerdos, si no hay acuerdo y a qué tipo de acuerdos conviene llegar o no", ha manifestado.

Según Rajoy, el PP está en "condiciones de ganar" porque, a pesar de que le ha "tocado" lidiar estos años con situaciones "difíciles", han dado "la talla". "Para lo fácil vale cualquiera y para lo difícil el PP sigue estando a disposición de todos los españoles", ha aseverado, para añadir que su gestión en estos años les ha hecho "ganar la confianza de mucha gente" en España.

El presidente del Gobierno ha advertido de que "la demagogia y la frivolidad solo garantizan la regresión y la pérdida del nivel de influencia". Además, ha situado como "enemigo" de la recuperación económica la "inestabilidad política", si bien ha admitido que es "difícil determinar en qué grado" afecta.

NO PREVÉ ADELANTAR LAS ELECCIONES GENERALES A SEPTIEMBRE

Durante el coloquio posterior, Rajoy ha afirmado que no prevé adelantar las elecciones generales previstas para finales de año al mes de septiembre, porque no le gusta "hacer cositas a corto plazo". Eso sí, después ha añadido que no descarta "absolutamente nada".

Así ha respondido al ser preguntado si prevé anticipar los comicios para hacerlos coincidir con las elecciones catalanas que se prevén para el 27 de septiembre. Según ha dicho, la idea" es mantener las generales a finales de año, no en septiembre.

NUMEROSOS ASISTENTES

Rajoy ha hecho estas manifestaciones en el X Aniversario de los Desayunos Informativos de Europa Press, patrocinado por Popular, Aquae Fundación, Fujitsu, Telefónica, Altadis y KPMG. Han acompañado al presidente del Gobierno en este encuentro la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros Rafael Catalá (Justicia), Luis de Guindos (Economía), Alfonso Alonso (Sanidad), José Ignacio Wert (Educación); Pedro Morenés (Defensa) , Fátima Báñez (Empleo) y Ana Pastor (Fomento).

También han asistido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano; el vicesecretario de Política Autonómica; Javier Arenas; las candidatas del PP en Madrid a la Alcaldía y la Comunidad, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes; el presidente del Congreso, Jesús Posada; el presidente del Senado, Pío García-Escudero; y los portavoces parlamentarios del PP en Congreso y Senado, Rafael Hernando y José Manuel Barreiro.

Además, han acudido varios presidentes autonómicos del PP, como Alberto Fabra (Comunidad Valenciana), Luisa Fernanda Rudi (Aragón) y José Ramón Bauzá (Baleares). También estaban la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga; la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández; la candidata de Canarias, Australia Navarro; el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría; la presidenta de la CNM, Elvira Rodríguez; y el expresidente de la CEIM, Arturo Fernández.