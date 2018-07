Rajoy dice que si creyera que es un "obstáculo" y que "dificultó" el triunfo del PP no se presentaría a la reelección

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer que si creyera que su persona es "un obstáculo" que "dificultó el triunfo" del partido el 9 de marzo no se presentaría a la reelección en el XVI Congreso Nacional del PP. Y añadió que si lo hace es porque tiene "un cien por cien de ganas e ilusión". Además, animó a sus dirigentes a trabajar para ganar las generales en 2012 y evitar los "recelos" que despierta el partido en algunos territorios.

La Junta Directiva Nacional, máximo órgano del PP entre Congresos, convocó el XVI Congreso Nacional que el partido celebrará los días 20, 21 y 22 de junio en Valencia, y que acogerá el debate de tres ponencias: Estatutos, Política y Económica. El Comité Organizador de este cónclave estará presidido por el presidente de Murcia, Ramón Luis Válcarcel.

En su extensa alocución, el presidente de los 'populares' afirmó que si creyera que no fuera "bueno" que se presentara a la Presidencia del partido no lo haría y recalcó que entre sus objetivos "no está estar sentado en un butacón en Génova", sede nacional del partido. "Me presento porque tengo ganas, ilusión, porque creo que puedo ser un buen presidente del partido y de España", enfatizó.

SE HA CRECIDO "A COSTA DEL PSOE"

Rajoy hizo un análisis electoral de los recientes resultados incidiendo en que el PP "ha mejorado sus resultados", cosechando el "segundo mejor resultado del partido a lo largo de toda su historia", después de la mayoría absoluta que logró José María Aznar en 2000 con 183 diputados. Eso sí, destacó que ese resultado no es homogéneo en todas las comunidades, ya que según detalló, se ha llegado a subir un 14 por ciento en alguna autonomía y en la que se ha tenido el peor resultado, la "pérdida de espacio político" es del 10 por ciento.

Si esta comparativa se traslada a las circunscripciones electorales, continuó, en la provincia donde más ha mejorado el PP se ha ampliado espacio político en un 18,6 y por ciento y en la que más se ha bajado es de 11,9 por ciento. Según agregó, "hay que hacer un esfuerzo mayor" de la organización en aquellas zonas donde los socialistas han avanzado posiciones "por encima" del PP.

Subrayó que el partido ha obtenido un "resultado muy digno", ha mejorado posiciones y ha "crecido a costa del PSOE", algo que, según dijo, hay que tener "muy en cuenta de cara al futuro". De acuerdo con su diagnóstico, los socialistas han ganado sufragios a costa de ERC, IU, BNG y CC, formaciones que le apoyaron hace cuatro años en la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, admitió que el PSOE también ha cosechado resultados "muy brillantes" en Cataluña y en el País Vasco, así como un resultado "magnífico" en Andalucía.

REFORZAR EL PARTIDO EN ALGUNOS TERRITORIOS

Aunque señaló que el partido deberá hacer un "análisis más profundo" de los resultados, aseguró que hay que "reforzar el partido en algunos territorios" y "trabajar mucho más de lo que se ha trabajado". Según recalcó, el PP cuenta con más de diez millones de votos y es la "oposición más fuerte que nunca haya existido en las Cortes desde 1977, tanto en el Congreso como en el Senado"

"No hemos ganado las elecciones pero tenemos unos instrumentos extraordinarios para hacerlo en el futuro y el objetivo no es otro que ganar las próximas elecciones generales", indicó, para asegurar que la situación es "distinta" a 2004 porque en esta legislatura "ya no valen los juegos florales ni la palabrería".

En este momento, según dijo, la labor de oposición del PP se centrará en la situación económica, los problemas de la inmigración o la seguridad ciudadana. "Y nosotros estamos como partido en mejor situación con que hace cuatro años y la clave está en que seamos capaces de hacer las cosas bien", enfatizó, al tiempo que defendió que los dos grandes partidos nacionales alcancen acuerdos en los temas de Estado, como la política antiterrorista, la política exterior, la justicia o el modelo de protección social.

MANTENER EL PARTIDO UNIDO, DE MAXIMA IMPORTANCIA

Rajoy apostó por "reforzar" el partido y su estructura, al tiempo que incidió en la necesidad de mantener el partido "unido". "Para nosotros esto es muy importante, siempre lo ha sido, ha sido la base de nuestro éxito y a eso le doy la máxima importancia", avisó.

Otra de las tareas en esta nueva legislatura, dijo, será evitar que los socialistas vuelvan a ser "el refugio de los recelos" que provoca el PP "en algunos territorios". En su opinión, esos "recelos" han tenido "una enorme influencia" a la hora de decidir el voto.

"No estoy dispuesto a perder los apoyos de esos 10,3 millones de españoles que han confiando en nosotros. Por lo tanto, seré fiel a los compromisos asumidos en nuestro programa político", agregó. En este contexto, apostó por sumar más apoyos a los ya existentes, "sin hacer piruetas". "No sé ganar adhesiones por vía de sustitución, sino por vía de ampliación, en política y en cualquier faceta de la vida".

En este contexto, avanzó que su propósito es "fortalecer" el papel de los grupos parlamentarios que, a su entender, deben dar respuesta "día a día a las demandas y los intereses de los españoles". "Deben controlar al Gobierno y hacer visible la alternativa", aseveró, para agregar a sus parlamentarios que "todo aquel que tenga ganas de trabajar y tenga algo que aportar, podrá hacerlo" porque intentará "que todo el mundo tenga su oportunidad".

"MI OBJETIVO NO ES ESTAR SENTADO EN UNA BUTACA"

Rajoy recordó que a partir de este momento hay un calendario político "muy cargado de cosas muy importantes", dado que pronto habrá elecciones en el País Vasco, en Galicia y Cataluña, así como elecciones europeas. Previamente se celebrará el decimosexto Congreso Nacional del PP, donde, según reiteró, se presentará a la reelección.

"Si creyera que mi persona hubiera sido un obstáculo que dificultó el triunfo del PP en estas elecciones, no me presentaría a la Presidencia del partido. Si creyera que no fuera bueno que me presentara no me presentaría a la Presidencia del partido y si no tuviera cien por cien de ilusión, de ganas y de empuje no me presentaría -confesó--. Como todos entendéis entre mis objetivos no está estar sentado en un butacón en Génova. Me presento porque tengo ganas, ilusión, porque creo que puedo ser un buen presidente del partido y de España".

Y en este punto, señalo que si alguien quiere modificar "sustancialmente" la línea política del partido, tiene "perfecto derecho a hacerlo y hasta ahí podríamos llegar". "Ya se sabe que si hay una sola candidatura será un Congreso a la búlgara y si haya dos o tres será un partido que está dividido", enfatizó.

El líder de los 'populares' concluyó su intervención asegurando ante los casi 500 dirigentes de la Junta Directiva Nacional que hay que "trabajar más, mucho más y trabajar mejor". "Y quiero que en las labores de reforzamiento territorial del partido colaboren también los diputados y senadores, creo que tienen más función que hacer que la que tienen en el Congreso y en el Senado".