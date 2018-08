Rajoy mantiene su neutralidad hasta el final y no participa en la votación de su sucesor

Publicado 21/07/2018 13:27:00 CET

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierrno Mariano Rajoy ha mantenido su neutralidad hasta el final y no ha participado en la votación para elegir al su sucesor al frente del PP en el XIX Congreso nacional extraordinario del partido, según han informado fuentes de la formación.

Rajoy dijo el pasado de junio ante la Junta Directiva Nacional del PP en la que anunció su marcha que no designaría a su sucesor, algo que sí hicieron en el pasado sus antecesores Manuel Fraga y José María Aznar. Este viernes, ante el plenario del cónclave que se celebra en hotel Auditorium de Madrid tampoco se decantó por un candidato. "Me apartó pero no me voy, seré leal", exclamó.

Este sábado, Rajoy ha escuchado los discursos de Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, los dos candidatos que aspiran a sucederle. Después se ha abierto el plazo de votaciones, pero el exjefe del Ejecutivo no ha depositado su voto en urna, siendo fiel con la neutralidad a la que se comprometido.

A las 13.00 horas se han cerrado las urnas y ha comenzado el recuento de votos -estaban llamados a las urnas 3.082 compromisarios--. En el recuento están presentes los miembros de cada mesa de votación, los miembros de la Mesa del Congreso que preside Ana Pastor y de la comisión organizadora.