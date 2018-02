Rajoy reprocha a Rivera que critique más al Gobierno que al independentismo

Actualizado 07/02/2018 16:42:49 CET



El líder de Ciudadanos le "toma la palabra" y le pregunta quién dimitirá si el juez demuestra lo que sospecha

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el Congreso que "ni un euro" del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) destinado a Cataluña sirvió para financiar la organización del referéndum independentista del 1 de octubre "que supuestamente se iba a celebrar", y le ha reprochado que, en aquella comunidad, el partido naranja se equivoca "de adversario".

"Tengo la sensación de que a veces critica usted más al Gobierno de España que a quien debe criticar, los responsables de la Generalitat de Cataluña", le ha dicho Rajoy a Rivera en la sesión de control al Ejecutivo del Congreso.

Rivera ha pedido explicaciones al presidente por el auto del Juzgado Instrucción 13 de Barcelona en el que el juez afirma que es "evidente" que al menos parte del 1-O se pagó con fondos del FLA. El líder de Ciudadanos ha tomado sin embargo la palabra al presidente y ha dado por buenas sus palabras, con la condición de que anuncie qué miembro del Gobierno dimitirá si la Justicia prueba lo contrario, que sí se financió el referéndum o el 'procés' con ese dinero público.

El presidente ha afirmado que "ni un euro" de esos fondos se dedicó al referéndum y ha retado a Rivera a aportar una prueba. Según Rajoy, y en contra de lo que afirma el citado Juzgado de Instrucción, no hay ni un informe "de nadie" que diga "que con el FLA se han pagado esos gastos" y ha instado a Ciudadanos a ponerlo en conocimiento del Gobierno o de los tribunales si lo tiene.

EL REFERÉNDUM AL QUE HACE REFERENCIA

El jefe del Ejecutivo ha explicado a continuación que el FLA no se entrega a los gobiernos autonómicos sino que paga directamente facturas de proveedores o refinanciación de deuda. "El Gobierno no paga facturas para el referéndum al que ha hecho usted referencia", ha insistido.

Albert Rivera le ha replicado que se quedaría tranquilo al escucharle si no hubiera leído el informe del Juzgado de Barcelona y la opinión de la Fiscalía, que contradicen al presidente y también las primeras palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya el año pasado, cuando afirmó ante el Congreso que ni un céntimo del FLA se estaba empleando en el proceso secesionista.

"Le tomo la palabra, ni un céntimo --le ha insistido Rivera al presidente--. Pero si el juez demuestra que se ha destinado un céntimo al 1-O, ¿quién va a dimitir de su Gobierno?".

Rajoy, que ha hecho caso omiso a esta pregunta, le ha replicado al líder de Ciudadanos que el problema catalán no lo ha organizado el Gobierno y el ha advertido de que "no se equivoque de adversario" y no critique más al Ejecutivo que a los responsables de la Generalitat.