Rajoy pide recuperar la normalidad en Cataluña: "No soy partidario de que se repitan las elecciones"

Defiende un candidato limpio y confiesa que "a veces" da la sensación de que no se quiere "resolver el problema"

Tras la fuga de Rovira, asegura que lo normal es comparecer ante el juez y dice no tener constancia de su paradero

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este viernes que no es "partidario" de que se repitan las elecciones en Cataluña este verano y ha llamado a recuperar la normalidad institucional, económica y social en esta comunidad. Eso sí, ha dicho que "da la sensación a veces de que no se quiere resolver el problema" al proponer candidatos a la investidura que están huidos o con causas judiciales pendientes.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa tras el Consejo Europeo de Bruselas después de que el juez Pablo Llarena, que investiga la causa por el 'procés' de Cataluña, haya procesado por los delitos de rebelión al expresidente catalán Carles Puigdemont, a su exvicepresidente Oriol Junqueras, al candidato a president Jordi Turull, a la exnúmero dos de ERC Marta Rovira -quien este viernes ha huido y dado plantón al magistrado que iba a revisar su situación procesal-, entre otros, hasta un total de 13 líderes independentistas.

Dado que este sábado está convocada la segunda sesión de investidura de Jordi Turull, Rajoy ha dicho que espera, a la vista de "los acontecimientos" que se produzcan en el Tribunal Supremo, que el presidente del Parlament, Roger Torrent, tome las decisiones "ajustadas a derecho" como en su lugar las que tendría que tomar "cualquiera" .

De hecho, ha admitido que ha cancelado su viaje a Angola porque ante ese pleno de mañana y las citaciones en el Supremo es "importante que el presidente del Gobierno esté en Madrid", si bien ha puntualizado que retomará ese viaje "a la mayor celeridad posible" como ha trasladado a las autoridades de ese país.

DEBEN OFRECER SOLUCIONES DE GOBERNABILIDAD

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que el "objetivo" en Cataluña debe ser recuperar la normalidad y ha recalcado que corresponde a los partidos catalanes "ofrecer" esas "soluciones de gobernabilidad" porque cada uno tiene sus "competencias". "Espero que las encuentren a la mayor celeridad posible", ha manifestado.

A renglón seguido, ha subrayado que sigue manteniendo la misma posición que ya expuso públicamente tras los comicios del 21 de diciembre y ha recordado que ya entonces ofreció un diálogo "abierto, constructivo y realista pero siempre dentro de la ley". Preguntado entonces si estaría dispuesto a negociar sea quien sea el presidente elegido por el Parlament, ha señalado que "siempre" ha estado dispuesto a hablar, "siempre y cuando la ley permita que esa persona sea elegida".

En este sentido, ha indicado que en los últimos meses viene defendiendo que se presente a la investidura un candidato que "no tenga problemas con la Justicia" y ha añadido que "da la sensación a veces de que no se quiere resolver el problema" al proponer candidatos que están huidos o con causas judiciales pendientes. "Y yo lo que quiero es que se recupere la normalidad institucional, económica y social. Eso es bueno para todos", ha enfatizado.

Rajoy ha admitido que tras la investidura fallida de Turull este jueves ha empezado a contar el plazo de dos meses para una posible repetición de elecciones en Cataluña si no se elige presidente. "Mi opinión es que todo lo que sea excepcionalidad en lo institucional no es bueno. Yo no soy partidario de que se repitan elecciones", ha exclamado, para añadir que los políticos deben dedicarse a "resolver el problema y no crear otro".

FUGA DE MARTA ROVIRA

Ante la decisión de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de huir de España antes de su comparecencia ante el juez Pablo Llarena, ha señalado que cuando la Justicia llama a un ciudadano, "lo normal" es comparecer porque "todos" deben respetar las decisiones judiciales.

"A partir de ahí, yo ya ni puedo ni debo entrar en otra suerte de consideraciones y motivaciones que no me corresponde analizar a mi. Pero insisto en un entorno como el europeo, cualquier ciudadano que recibe una citación de la Justicia, lo normal es que comparezca", ha dicho. Preguntado después si su Gobierno tiene conocimiento del paradero de Marta Rovira, el jefe del Ejecutivo ha respondido: "Que yo sepa no".

En cuanto a si espera que la Justicia reactive la euroorden contra Puigdemont, que está huido en Bélgica desde el pasado mes de diciembre, el presidente del Gobierno ha señalado que corresponde a los tribunales. "No está en mis manos responderla porque no me compete a mi y lo desconozco", ha apostillado.

Ante la posibilidad de que la situación en Cataluña complique la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, Rajoy ha dicho que no lo cree porque "una cosa es el Presupuesto y otra cosa son los acontecimientos" que están viviendo. "Me gustaría que a la mayor celeridad posible haya un gobierno, corresponde a los partidos de Cataluña y espero que sean capaces a la mayor celeridad de resolver esto", ha concluido.