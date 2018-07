Rajoy no prevé adelantar las generales a septiembre porque no le gusta "hacer cositas a corto plazo"

Publicado 27/04/2015 10:21:51 CET

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este lunes que no prevé adelantar las elecciones generales previstas para finales de año al mes de septiembre, porque no le gusta "hacer costas a corto plazo", aunque ha agregado que no descarta "absolutamente nada".

En el X Aniversario de los Desayunos Informativos de Europa Press, el presidente del Gobierno ha afirmado que "la idea" es mantener los comicios a finales de año, no en septiembre, fecha en la que están previstas las elecciones en Cataluña.

A propósito de estos comicios, ha rechazado el calificativo de "plebiscitarios" que le atribuyen las formaciones independentistas porque esta fórmula "no existe", y ha ofrecido de nuevo diálogo sobre cualquier asunto que no afecte a la unidad de España y la igualdad de los ciudadanos.

Al respecto, ha advertido a los dirigentes catalanes de que ni él ni nadie en el Gobierno, "ayer, hoy o mañana" va a afrontar un cambio en la soberanía nacional.