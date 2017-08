Rajoy pide a Sánchez unidad ante el referéndum y no abrir debates sobre el modelo territorial antes del 1-O

Actualizado 07/08/2017 17:52:46 CET

Dice que la ley del referéndum es "una patada al sistema democrático" y avisa que el Gobierno también la recurrirá al TC

PALMA DE MALLORCA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado este lunes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, caminar juntos frente al referéndum independentista que se quiere convocar el 1 de octubre en Cataluña, en vez de abrir debates como la reforma de la Constitución. A su entender, en este momento es una "prioridad inexcusable" que haya un acuerdo de PP, PSOE y Ciudadanos ante ese desafío y cometerían "un error" si no lo hacen.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en Palma de Mallorca, tras celebrar su despacho habitual con el Rey en el Palacio de Marivent, al ser preguntado si va a apoyar la iniciativa del PSOE de proponer una comisión de estudios en el Congreso en septiembre para la reforma del modelo territorial que siente las bases para una futura reforma de la Carta Magna.

"No sé si el PSOE hará eso. He leído que va hacerlo. Sinceramente en este tema he apostado porque el PP, el PSOE y Ciudadanos vayamos juntos, me parece razonable", ha enfatizado, para añadir que antes del 1 de octubre él no es "partidario de hacer nada".

NO DISCUTIR EL 3% EN QUE ESTÁN EN DESACUERDO

Según Rajoy, "en lo esencial" esos tres partidos "piensan lo mismo" porque están a favor de la unidad de España, la soberanía nacional y el principio de igualdad de los españoles. Por eso, ha insistido en que deben "ir juntos", ya que estando de acuerdo "en lo fundamental" no deben ponerse a discutir "el 3% de los problemas porque es más importante el 97%".

Dicho esto, ha recordado que es "evidente" que no se puede hacer una reforma de la Carta Magna sin el apoyo del PP, de la misma manera que no se puede hacer sin el apoyo del PSOE, Ciudadanos y otras fuerzas. Sin embargo, no se ha cerrado a hablar de esta cuestión más adelante.

"Ahora de lo que se trata es de que el 1 de octubre, España dé un mensaje al mundo de que es un país serio, donde se cumple la ley y los gobernantes están sometidos a su cumplimiento. Y después del 1 de octubre estaremos en un escenario distinto", ha remachado, para añadir que si no visualizan unidad ante el referéndum cometerían un "gran error".

PUIGDEMONT SE ESTÁ "EQUIVOCANDO"

Rajoy ha confesado estar "muy contento" y "satisfecho" después de que el TC haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por su Ejecutivo contra la reforma exprés del Parlamento catalán, dejando en suspenso esa modificación del reglamento de la Cámara.

"Se pretendía que en 24 horas se pudiera aprobar una ley para hacer un referéndum ilegal y aprobar las famosas leyes de desconexión", ha enfatizado, para recalcar que esa modificación reglamentaria es "algo profundamente antidemocrático" que "cercena los derechos" de los diputados de la oposición.

En este punto, ha avanzado que si la Mesa del Parlamento catalán califica "a favor" la ley del referéndum que registraron la pasada semana Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, el Gobierno actuará y lo recurrirá porque "lo que se pretende hacer es absolutamente ilegal" y "contrario a las normas" que todos se han dado.

"Es una nueva patada al sistema democrático, en una dinámica que algunos han establecido, que es perversa y que va contra lo que es el propio espíritu de la Unión Europea, uno de cuyos principios básicos es el Estado de Derecho y el respeto a la ley", ha enfatizado.

"NO VA A HABER REFERÉNDUM"

Una vez más, el jefe del Ejecutivo ha resaltado que "no va a haber referéndum" el día 1 de octubre porque España "es una democracia" en la que se cumple la ley. Y esa ley, ha proseguido, la tienen que cumplir todos", siendo los primeros sus gobernantes.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha advertido de que "muy difícil" va a ser pedirle a los ciudadanos que cumplan la ley cuando sus gobernantes de Cataluña "lo que están haciendo es lo contrario" y "presumir" de que se la van a "saltar".

Al ser preguntado si ha visto a Felipe VI preocupado por el desafío secesionista y con qué espíritu lo afronta, Rajoy ha admitido que ha conversado sobre este tema con el monarca pero ha dicho que no podía hablar en su nombre. "Estoy absolutamente convencido que entiendan que no lo haga", ha apostillado.

DAR "UNA BATALLA POR UNA JUSTA CAUSA"

El presidente del Gobierno ha confirmado que viajará a Cataluña el 15 de octubre para participar en la escuela de verano que organiza el PP en Salou (Tarragona). Un día después, se desplazará a Santiago tras la concesión de la medalla al mérito al trabajo al expresidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, que cumple 100 años y es un "hombre con una gran trayectoria".

Rajoy ha admitido que este año ha viajado "bastantes veces" a Cataluña y ha añadido que es el "problema" que más le importa en este momento porque cree en la ley y la unidad de España, al tiempo que considera que tiene la "obligación" de defender a los millones de catalanes que piensan como él o "parecido".

En su opinión, está dando "una batalla por una justa causa". "Y creo que hay gente que se está equivocando, que se ha entregado en manos de la gente más extremista y radical que ha habido en España en decenas de años, que son los de la CUP. Ésa es la gente a la que algunos dejan que marque el rumbo en Cataluña y Mariano Rajoy no se lo va a dejar", ha concluido.