Rajoy tomará apuntes de los éxitos de Sarkozy y Merkel para afrontar las próximas generales

Con las elecciones generales a menos de un año de distancia y la victoria en votos del PP en los pasados comicios autonómicos y municipales, el presidente del partido, Mariano Rajoy, ya tiene la vista puesta en cómo batirse el cobre contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las urnas. Con el fin de presentar el mejor programa, el líder de los populares ha enviado a París y Berlín a su equipo de asesores, para que tomen nota de los mensajes y estrategias electorales que utilizaron en su día dos nuevos líderes conservadores europeos, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel.

"Francia es una referencia interesante para elaborar un programa inteligente", aseguran fuentes de Génova, que revelan que en la reunión que mantuvieron Rajoy y Sarkozy en Madrid el pasado jueves salió a colación el tema de la inmigración y que ambos dirigentes políticos acordaron "intensificar intercambio de información y estrategia" a este respecto, utilizando como vía uno de los grupos de trabajo PP-UMP que ya se crearon con motivo de la celebración de la última Convención Popular.

En esa convención, ambas formaciones políticas establecieron que esos equipos conjuntos se encargasen de abordar asuntos como las reformas económicas, el futuro de la Unión Europea o la inmigración: "Ellos han tenido año electoral y los equipos han sido muy útiles para el trasvase de ideas", se apunta desde el PP. Además, señalan que ha existido un 'intercambio' de dirigentes políticos en ambas direcciones, Rajoy y Angel Acebes se trasladaron a Francia para participar en jornadas sobre la UE e Inmigración y, el actual primer ministro galo, François Fillon, hizo lo propio con la conferencia popular sobre asuntos sociales.

Ambos partidos han decidido intensificar la cooperación entre los citados grupos de trabajo, dado el reciente éxito electoral cosechado por Sarkozy en Francia y la cercanía de los comicios generales en España, donde el principal partido de la oposición no quiere que un posible adelanto de elecciones a otoño le encuentre desprevenido. Por eso, Rajoy ha decidido que los integrantes de esos equipos -que coordina el responsable de Política Internacional del PP, Jorge Moragas- se desplacen a París y analicen, junto a los colaboradores de Sarkozy, el peso que ha tenido en su victoria la defensa de un discurso de valores.

TRANSFERENCIA DE IDEAS

Se trataría de asimilar claves para abordar el fenómeno de la inmigración. "No hay que perder de vista que se trata de dos países diferentes, pero los franceses hicieron frente a este desafío con mucha antelación. Ya hubo gobiernos socialistas en Francia que cometieron errores de enfoque que, con el tiempo, tuvieron consecuencias muy negativas", aseveran las fuentes, que insisten en que Francia y el partido de Sarkozy pueden ser un "buen referente" a la hora de extraer "propuestas inteligentes" en este campo y "evitar errores innecesarios".

"Para trabajar, se partirá de la premisa que Rajoy y Sarkozy comparten: inmigración integrada, sí. Inmigración no integrada y acotada en guetos, no. Esto es lo que defienden frente al discurso multiculturalista de la izquierda francesa de los años 80 y principios de los 90", enfatizan. No obstante, Sarkozy no será el único referente internacional en el que se fije Rajoy a la hora de hacer frente a su próxima cita con las urnas: En sus planes para preparar las generales que le medirán con Zapatero, está también aprovechar la experiencia de la canciller alemana y el partido del que es responsable, la CDU.

"El PP es un partido abierto a todos, moderado, que comparte principios y valores con Sarkozy en Francia y Merkel en Alemania". Fiel a esta consigna que Rajoy ha repetido hasta la saciedad en la campaña electoral previa a las municipales, ha decidido que sus colaboradores también se desplacen a Berlín con el objetivo de recabar nuevas ideas y propuestas realizadas ya en este país. "Cuando los 'partidos-hermanos' en Europa afrontan unas elecciones con éxito", es conveniente que sus cuadros de marketing, comunicación y estrategia política se fijen en "qué han hecho bien" y se fomente la "transferencia transfiera de experiencias".