Rajoy ve "demencial" el acuerdo JxCat-ERC-CUP y avisa: mientras no haya un presidente limpio no habrá la normalidad

Actualizado 01/03/2018 11:45:50 CET



Asegura que Moncloa no está en ninguna competición pero deja claro que

van a ganar España, la Ley y el Estado de Derecho

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

SIGUE EN DIRECTO EL PLENO EN EL PARLAMENT

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que le parece "demencial" el acuerdo alcanzado por JxCat, ERC y la CUP para crear en Bélgica una asamblea de representantes y una presidencia del Consejo de la República y ha advertido de que mientras los independentistas no cumplan su obligación de elegir un presidente "limpio" no habrá normalidad en Cataluña.

En una entrevista en Tele 5, recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo reclamó que se elija a un presidente de la Generalitat que esté en España, no esté en la cárcel, no tenga problemas con la Justicia y cumpla la Ley como lo hacen el resto de los ciudadanos. "Lo demás, francamente es una broma", apostilló.

Para Mariano Rajoy es "disparatada" esa propuesta aunque los cargos fueran simbólicos y ha advertido a los independentistas de que si no cumplen con su obligación no se volverá a una situación de normalidad.

En este contexto ha recordado que el Gobierno sigue gestionando Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución y que los funcionarios cumplen con sus obligaciones, el presupuesto se gasta normalmente y se paga a proveedores y se hace frente a los vencimientos de la deuda. Pero insistió en que es verdad que esto no es una "situación de normalidad".

ESTOY CASI SEGURO DE QUE ARTADI NO TIENE PROBLEMAS

Al ser preguntado por las personas que se están barajando para presidir la Generalitat en España, Elsa Artadi o Jordi Turull, el jefe del Ejecutivo apuntó que la "señora Artadi" no tiene "ningún problema" con la Justicia. "Estoy casi seguro, creo que de momento no", apostilló.

Pero ha añadido: "A mi, que elijan a quien quieran, pero sería un error mayúsculo y dar un mensaje de 'seguimos con el enfrentamiento' elegir a una persona con problemas con la Justicia". Según Mariano Rajoy, la gente está cansada, harta y aburrida de la situación y conminó a los independentistas a elegir a una "persona limpia".

En cuanto a la propuesta que realizó ayer la CUP de reiterar la declaración de independencia, recordó que la DUI ya la hicieron y el TC "ya les dijo que era ilegal" y quiso dejar claro que ningún país del mundo les reconoció. "Si acaso el presidente de Venezuela en una de sus habituales salidas de tono", ha matizado.

Para el presidente del Gobierno, uno de los problemas de los nacionalistas moderados ha sido ponerse en manos de "extremistas radicales y antisistema como la CUP" y olvidarse de que la mayoría de la gente está en la "moderación, la razón y el sentido común". Con lo que, ha añadido, han creado problemas entre las familias, los vecinos, la economía y se han ido más de 3.000 empresas.

Puso el ejemplo de lo ocurrido el pasado sábado en la inauguración del Congreso Mundial de Móviles. "Ir a manifestarse y a tener malos gestos no sirve para nada, sólo para destruir, que es en lo que están algunos", ha recalcado.

No obstante, y aunque no quiso opinar sobre las postura del presidente del Parlament, Roger Torrent, sí quiso dejar claro que el sábado se puso de manifiesto que hay gente que "no es capaz de cumplir con sus obligaciones institucionales, que las tienen, y han rayado en mala educación en alguna ocasión".

MONCLOA NO ESTÁ EN NINGUNA COMPETICIÓN: ES EVIDENTE QUE GANARÁ LA LEY

Rajoy también fue preguntado por los mensajes del exconsejero de Sanidad, Antoni Comín, a Puigdemont en los que decía: "Moncloa ha ganado". Según el presidente del Gobierno, Moncloa no está en ninguna competición, ni gana ni pierde y ha aclarado que quien va a ganar es España porque esto es una nación con más de 500 años y no una "pandilla de aficionados". "Es evidente que va a ganar la Ley, el Estado de Derecho y la soberanía nacional", ha recalcado.

Mariano Rajoy también ha defendido la decisión de aplicar el 155 de la Constitución en Cataluña y ha explicado que no ha sido una decisión fácil de adoptar. "Luego todo el mundo discute, pero tomar la decisión de ponerlo en marcha no la toma mucha gente. Eso es hacer política", ha exclamado.