Ramón Chao opina que actualmente "no hay un choque de civilizaciones" sino "un problema puramente económico y político"

Actualizado 28/02/2007 15:05:55 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El periodista, escritor e intelectual Ramón Chao opinó hoy que en la sociedad occidental actual "no hay un choque de civilizaciones" sino "un problema puramente económico y político". Además, auguró que, como otros imperios, el dominio de Estados Unidos se está "resquebrajando" y llegarán otros imperios, en alusión al potente desarrollo que experimentan China e India.

Ramón Chao impartirá esta tarde en Santiago de Compostela una charla en la que, según sus propias palabras, expondrá experiencias y anécdotas personales y responderá a preguntas en relación a su opinión sobre la integración social.

El periodista de origen gallego, aunque afincado desde mitad de los años 50 en París (Francia), enmarcó el desarrollo de occidente vinculado al neoliberalismo y alertó de que en cuestiones como la inmigración España puede vivir una situación similar a la que tuvo que hacer frente Francia hace unos años.

Según dijo este periodista de 'Le Monde Diplomatique' especializado en los movimientos sociales, los disturbios originados en Francia por inmigrantes a partir de los incidentes que comenzaron en Clichy-la-Garenne tienen similitud con los sucedido en Alcorcón, donde se produjeron peleas entre Latin Kings y jóvenes de esa localidad madrileña.

VISIÓN PESIMISTA

Analizó como Francia vivió tres décadas de expansión económica que implicaron la llegada de inmigrantes de sus colonias y otros países, pero como ahora se enfrenta a situaciones derivadas de la deslocalización de sus empresas. Así, recordó que España está "en plena expansión", al ser el país de la UE con más crece, pero advirtió de que "le va a durar lo que dure" y auguró que "le va a pasar lo de Francia", en referencia a posibles conflictos sociales.

Para este periodista, esta situación no tiene que ver con lo que se denomina "choque de civilizaciones", sino que es "un problema puramente económico y ahora también político". Afirmó que el imperio norteamericano "se está resquebrajando", aunque reconoció que "no quiere decir que el que viene no sea peor", en alusión al mayor peso que están adquiriendo China e India.

Por último, admitió ser "pesimista" frente al actual modelo social y consideró que "no hay posibilidad de reacción", ya que en las democracias la sociedad "está organizada por los que mandan". Así, señaló que "no ve solución" y que el "único cambio" que percibe son las experiencias de países latinoamericanos como Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Ramón Chao hizo estas declaraciones durante la presentación en Santiago de Compostela de su charla en el marco del programa 'Viradeiras' de la Obra Social de Caixa Galicia, que a través de exposiciones y conferencias quiere presentar el trabajo desarrollado por las organizaciones que trabajan en el terreno de la solidariedad en la Comunidad gallega.

TRABAJO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Precisamente, el director de la Obra Social de la entidad financiera gallega, Manuel Aguilar, afirmó que con el citado programa de actividades se pretende "homenajear, hacer un reconocimiento e intentar dar visibilidad" al trabajo de este tipo de organizaciones, que en Galicia ronda el millar y atienden en distintos campos a miles de personas.

Aguilar explicó que 'Viradeiras' está compuesto por una exposición que muestra el trabajo realizado por las ONG's, que actualmente y hasta el 4 de marzo se puede visitar en A Coruña, para recorrer después otras ciudades gallegas Vigo (7 al 18 de marzo), Pontevedra, Ourense, Lugo, Santiago (antes del verano) y Ferrol.

Junto a esta actividad, se desarrolla un programa de encuentros que comenzó el pasado lunes en Lugo, centrado en el tema de la 'Discapacidad', y que tiene continuidad hoy mismo con la charla que ofrecerá Ramón Chao a las siete de la tarde en Santiago y que girará sobre la 'Integración social'.

Estos encuentros en el marco de 'Viradeiras' seguirán el 1 de marzo en Ourense, con una charla centrada en la cuestión de los 'Mayores'; el 7 de marzo en Vigo, con el tema de la 'Inmigración' y el 9 de marzo en Pontevedra, centrado en cuestiones vinculadas con 'Infancia y juventud'.