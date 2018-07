Bono dice que le agradaría mucho que CiU "no se aparte de la reforma"

Actualizado 02/09/2011 13:06:18 CET

Afirma que los 'indignados' y los 'sindicatos' no gobiernan España, sino "quien tiene la mayoría"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Congreso de los diputados, José Bono, ha afirmado este viernes que le agradaría mucho que "un grupo nacionalista tan significativo como CiU", que formó parte del consenso constitucional, "no se aparte de esa reforma".

"A lo que el contenido de la misma se refiere, CiU ha manifestado estar de acuerdo. Si están de acuerdo en el fondo, sería bueno que también lo estuvieran en la forma", ha agregado en una entrevista en Cadena Cope recogida por Europa Press.

En este contexto, ha insistido en que la reforma de la Constitución es "necesaria", puesto que viene a decir "de una manera suave" que no podemos recurrir al déficit y al endeudamiento de manera ilimitada. "Tenemos que contentarnos con aquello que tenemos y pedir algo más, pero no de una manera excesiva. Tenemos muchas más ambiciones y aspiraciones que necesidades. Y tenemos muchas más necesidades que medios para satisfacerlas. Tenemos que contentarnos y contenerlos ha lo que tenemos", ha subrayado.

Dicho esto, ha defendido que el procedimiento que han utilizado PP y PSOE para llevar a cabo la reforma de la Constitución está amparado por el Artículo 167, y que sólo habrá un referéndum "si lo piden el 10 por ciento de los diputados y senadores". Según Bono, "éstas son las reglas y no se improvisan de la noche a la mañana. Quererselas cargar o cambiar no es muy democrático". Además, comprende que haya quienes piden un referéndum, pero no considera conveniente someter los aspectos técnicos a referéndum.

Por otro lado, ha afirmado que quien gobierna España no son los 'indignados' ni los 'sindicatos', sino "quien quieren los españoles, es decir, quien tiene la mayoría". A su juicio, los partidos políticos deben "escuchar y atender a quienes están en la acera, pero lo que no pueden hacer es por ganar el voto, asumir lo que ellos dicen".

"No se puede perder la cabeza diciendo que el programa de cualquier partido es el que te hacen en la calle. Si usted no tiene cabeza, es casi como si usted no tiene programa. El programa hay que llevarlo adelante guste o no guste, si no gusta pero son tus convicciones, pues te echan", ha enfatizado en una entrevista a Cadena Cope recogida por Europa Press.

Asimismo, ha añadido que "encontrarse a un grupo de muchachos que han madrugado y que gritan que no hay contener el gasto público es fácil", pero si no se hace una política de contención del gasto "a quien le va a pasar factura es a España".

Tras aludir al candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha manifestado que los gestos del dirigente socialista al movimiento 15M "no son tan significativos. No obstante, considera que todo lo que haga el candidato "debe estar bien hecho, porque es muy inteligente".

"Hay que atenderle, analizarlo y creo que merece ser tenido en consideración. El PSOE no va a ganar las elecciones por el voto que puedan darle los que le critican, sino por todos. Los que le critican y sobre todo los que nos apoyan", ha puntualizado.

Por último, ha mostrado su deseo por pasar el testigo y apartarse de la política. "Tengo el testigo en la mano y dispuesto a entregarlo. Estoy mirando y veo que por lo menos 15 o 20 personas quieren el testigo, pues se lo vamos a dar", ha concluido.