Reforma.- CiU dice que la Constitución será "más débil" y llama a PSOE y PP a no convertirla en su "finca particular"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha avisado este viernes de que la reforma constitucional impulsada por PSOE y PP va a dar lugar a una Constitución "muchísimo más débil" que la vigente porque va a contar con menos respaldado del que logró el texto aprobado en 1978. Por eso, ha hecho un llamamiento a PSOE y PP para que acepten enmiendas del resto de grupos parlamentario y eviten que la Constitución se acabe convirtiendo en su "finca particular."

En su intervención en la tribuna de oradores, Sánchez Llibre no ha aclarado si finalmente los diez diputados de CiU aceptarán la enmienda que les han propuesto PSOE y PP abriendo la puerta a que las comunidades autónomas puedan pedir al Congreso superar el déficit en casos "excepcionales". De hecho, ni siquiera ha concretado si se participarán en la votación apretando el botón de abstención u optaran por no votar como ya hicieron el pasado martes en el debate de toma en consideración.

Sánchez Llibre se ha limitado a defender sus propias enmiendas y ha recalcar que, pese a que CiU ha sido "excluida" de la negociación y "agredida" en el fondo y las formas, ha hecho "esfuerzos" durante las últimas 48 horas para impedir que los dos partidos mayoritarios consumen la "ruptura del consenso" de 1978.

ABANDONEN LA RADICALIDAD

"Lamentablemente, ha habido diálogo, pero no negociación", se ha quejado el portavoz de los nacionalistas, quien ha admitido que será "muy difícil" evitar que PSOE y PP "dinamiten" aquel amplio acuerdo que se logró durante la Transición y que dio lugar a la Carta Magna.

No obstante, hizo una última apelación a la "seriedad" y la "responsabilidad política" de socialistas y 'populares' para que no hagan "añicos" ese legado, eviten que se produzcan "males mayores" y no "se apoderen" de un texto que es "de todos los ciudadanos del Estado". "Abandonen posiciones radicales y políticamente irresponsables y recuperen la centralidad", clamó Sánchez Llibre.