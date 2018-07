Cospedal critica que algunos protesten por un referéndum innecesario cuando no lo hicieron por los trabajadores

Actualizado 02/09/2011 13:53:37 CET

Considera que esta medida "no debería" provocar daño alguno en la relación entre Cataluña y España

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha criticado este viernes que "algunos se empeñen en que tenga lugar un referéndum que no es necesario" para llevar a cabo la reforma de la Carta Magna referente al límite de déficit, y se ha referido especialmente a los sindicatos, a los que ha acusado de no haber hecho lo mismo por los derechos de los trabajadores.

En una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press, Cospedal ha recordado que "tal y como prevé la Constitución, no hace falta un referéndum que algunos se empeñan en que tenga lugar, y precisamente algunos que no han salido a la calle para protestar de lo que les corresponde, como son los derechos de los trabajadores, y hoy les tenemos protestando porque no hay un referéndum que no exige la Constitución".

Cospedal ha defendido la importancia "desde el punto de vista económico y político" del acuerdo alcanzado por PP Y PSOE para tomar "una medida que se ha visto muy bien desde fuera de España y que internamente también da mucha tranquilidad y la idea de que España es un país capaz de responder a sus desafíos conjuntamente".

Por ello, no entiende que haya voces críticas con la medida. "Tenemos el Estado más descentralizado de toda Europa con mucha diferencia, y esto puede ser un problema a la hora de sujetar los gastos pero debería ser un beneficio si las administraciones autonómicas son responsables, y no entiendo el empecinamiento de algunos en no ver que es algo muy favorable para nuestra situación económica", ha lamentado.

Del mismo modo, ha insistido en que tampoco entiende que se pida un referéndum "cuando se ha llegado a un acuerdo para el cual no hace falta y se ha seguido escrupulosamente el cumplimiento de la ley".

Preguntada por si esta situación puede provocar algún daño colateral entre España y Cataluña, Cospedal ha declarado que "no debería", porque a su juicio "una cuestión es la financiación de las comunidades autónomas y otra es que las administraciones que configuramos toda la administración pública española tengan que sujetarse a unos límites que son comunes para todos los que somos España".

En ese sentido, aunque defiende que las comunidades tengan "la libertad o autonomía que consagra la Constitución", ha rechazado "que cada uno pueda hacer exactamente lo que quiera", pues eso llevaría, a su modo de ver, a la situación actual.

"Me parece que es una pésima imagen la que daría España y el rumbo de la economía española si cada comunidad autónoma pudiera decidir por sí misma que le interesa hacer o no hacer, si se endeuda o hasta dónde se endeuda, o si tiene que tener mayor o menor déficit", ha subrayado.