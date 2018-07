López dice que el autogobierno vasco no se verá resentido, pero estará "muy vigilante"

Actualizado 02/09/2011 14:04:13 CET

Cree necesaria la iniciativa, pero prefería que "las consultas se hubieran hecho antes de anunciar la medida" y el acuerdo con PP

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Patxi López, se ha mostrado convencido de que el autogobierno de Euskadi no se verá resentido por la reforma de la Constitución para fijar el límite del déficit, aunque el Gobierno vasco estará "muy vigilante de que esto no suceda".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, López se ha defendido, de esta forma, de las acusaciones del diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, quien culpó al lehendakari de no defender los intereses de Euskadi.

Según ha dicho, "otras diputaciones no han estado, de ninguna forma, pensando que se mermaban sus competencias", ya que "el límite del déficit ya lo teníamos marcado por Europa y a nadie se le ocurría pensar que eso limitaba las competencias o el autogobierno ni de Euskadi ni de ninguna de las diputaciones forales". Por ello, ha considerado la acusación de Bilbao como "otra utilización partidaria de un asunto que está encima de la mesa, pero que no tiene nada que ver con lo que él propone".

En cuanto al procedimiento del acuerdo alcanzado por PSOE y PP, López ha reconocido que "prefería que las consultas se hubieran hecho antes y no después de anunciar la medida de llegar a ciertos acuerdos con el PP, siendo conscientes", no obstante, "de que la medida es necesaria y es importante" porque "uno no puede estar permanentemente gastando más de lo que recauda, porque eso es letal".

En referencia a la "constitucionalización" del límite de la deuda, cree que "hay otras fórmulas de hacerlo" porque, "de hecho, ya estábamos comprometidos, en el conjunto de Europa, con el límite del déficit". No obstante, ha destacado que la fórmula adoptada "tiene la virtud de lanzar un mensaje muy contundente y de seguridad a los mercados, a los que nos prestan el dinero en el resto del mundo, que es que oficializamos de la mayor manera posible nuestro compromiso con limitar el déficit para poder devolver el dinero que nos prestan y para poder tener unas cuentas saneadas que nos lo permitan hacer".

También ha destacado que se trate, "por primera vez", de "algo pactado por el PSOE y el PP, con la de tiempo que llevamos reclamando que algo de esto existiera en este país", a la vez que ha señalado la necesidad de adoptar "medidas proactivas", ya que, hasta ahora, se están tomando "medidas que son reactivas y casi defensivas frente a los mercados".

Asimismo, ha reconocido que, en la actual coyuntura, la izquierda, "sobre todo, tiene un problema, porque la derecha, en esta situación, están encantada" y ha asegurado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "lo que está haciendo es el trabajo que necesita este país, aunque no sea reconocido".

Sobre el debate de someter a referéndum la reforma, López ha indicado que "los propios mecanismos de la constitución están claramente fijados y prefijados". "Se podría haber hecho un referéndum, pero no está así previsto en la Constitución, que dice que los referéndum se hacen en aquellos asuntos que suponen el núcleo duro y este asunto no estaba en esa definición, por lo que con tres quintos de la cámara, que es una mayoría enorme y suficiente, se puede reformar perfectamente", ha afirmado.

A su juicio, "si primero hubiéramos explicado el porqué y la necesidad de la medida, no estaríamos ahora en el debate de si referéndum sí o no, sino que todo el mundo podría entender la necesidad de hacer esta cosa".

AUTODETERMINACIÓN

López se ha referido a la enmienda sobre autodeterminación del PNV y ha dicho que "también en esto igual se podrían haber hecho las cosas mejor y haber buscado un consenso más amplio, porque el consenso constitucional es más amplio que el del PP y Partido Socialista solo", pero ha criticado que "también hay mucha gente que intenta aprovechar este episodio para arrimar el ascua a su sardina".

Tras afirmar que "alguno está aprovechando este trámite para jugar sus bazas más electorales que otra cosa", ha asegurado no tener "miedo a ningún debate, ni al derecho a decidir, ni al del límite a la solidaridad, que es el que pretenden hacer los nacionalistas catalanes, pero en este momento no tocaba".

En ese sentido, entiende la pretensión del PNV de poner "otra vez" encima de la mesa el debate sobre la autodeterminación como "una especie de resituación en su propio espacio". "El PNV ahora está en una competición con la izquierda abertzale para recolocarse en el espacio nacionalista de cara a unas futuras elecciones y quiere competir con ellos con este tipo de cosas que no forman parte de las preocupaciones de la ciudadanía", ha manifestado.

FISCALIDAD

Tras subrayar que los datos oficiales de la recaudación se conocerán a mediados de septiembre, ha reconocido que las cifras conocidas en agosto ponen encima de la mesa "varios debates", como la necesidad de "estabilidad presupuestaria", porque "uno no puede permanentemente gastar más de lo que ingresa, porque llegaría un momento en el que tendríamos que acabar pagando tanta deuda que no tendríamos dinero para hacer otras políticas, uno tiene que acotar el déficit sí o sí".

Según ha señalado, ese acotamiento del déficit "se puede hacer de dos formas: recortando gasto o aumentando los ingresos" y el Gobierno que preside quiere que se haga "de las dos formas a la vez", mientras que "algunos pretenden que se haga sólo mediante el recorte de gasto".

En ese sentido, ha considerado que "los que dicen que no hay que tocar la fiscalidad para tocar los ingresos debieran decir inmediatamente después de eso de dónde recortamos, porque no vale decir una cosa y la contraria, no vale decir hay que ajustar y que no hay que tocar los impuestos pero luego ir al Parlamento los viernes a exigir mayores políticas de gasto", ha advertido.

El lehendakari ha explicado que su Gobierno, además de "ajustar todo aquello que no sea imprescindible en estos momentos", va a hablar también de "cómo aumentamos los ingresos y los ingresos se aumentan con el crecimiento económico y hay que poner todas las medidas para conseguir el mayor crecimiento económico en Euskadi la mayor generación de empleo posible".

López ha apostado por "dar la vuelta a cómo está la fiscalidad en este país" y, a su juicio, "lo primero" es si se puede "mejorar el combate contra el fraude fiscal", porque "se cifra en casi un 17 por ciento de fraude, mientras que los países de nuestro entorno están en el 11 o en el 10". A su juicio, "ahí tenemos un amplio abanico para mejorar y son muchos millones de euros los que podemos conseguir por ese lado".

Además, ha señalado que se puede hablar de "eso que se llama la elusión fiscal, es decir todas aquellas medidas legales que existen y que algunos saben jugar muy bien con ellas para, teniendo recursos y mucho más patrimonio que un trabajador al final, acaban pagando menos".

"Podemos ver también si podemos repartir mejor las cargas y la aportación de cada uno a su propio país, si podemos hacer que las grandes fortunas aporten más", ha dicho.

López ha insistido en que él está poniendo encima de la mesa "la recuperación del impuesto de patrimonio para que afecte precisamente a esos patrimonios mayores, no a las clases medias que están ya bastante gravadas en los impuestos", así como "gravar para que paguen más quienes tienen mucho más".

Según ha advertido, "todo eso está encima de la mesa y quien no está dispuesto a entrar en este debate y a hacer estas medidas de luchas contra el fraude tendrá que explicar de dónde recortamos para ajustarnos a los recursos que tenemos en este país".

No obstante, ha dicho que "todos los ajustes que hemos tenido que hacer, y que no sé si tendremos que seguir haciendo en el futuro, para nosotros tienen un límite que son los servicios públicos, es decir el estado de bienestar, y las políticas sociales".