Renfe defiende su atención a las víctimas de Angrois y recalca que Ana Pastor estuvo en contacto permanente

La directora de la Oficina de Atención a Víctimas de Renfe, Carmen Jiménez Berrocal, ha defendido este miércoles en el Congreso la gestión que hizo la empresa pública "volcándose" desde el "minuto uno" en la atención a los afectados por el accidente del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela) el 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas.

También ha destacado que la entonces ministra de Fomento y actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, estuvo "muy presente" y mantuvo "contacto permanente" con la Oficina para conocer el estado de las víctimas.

Ante la comisión del Congreso que estudia las causas del siniestro, Jiménez ha explicado que desde el "minuto uno" se desplazó personal de Renfe hasta el lugar del accidente para dar apoyo a las víctimas. "Se volcó el Ferroviario, con este y con cualquier accidente", ha alegado.

No obstante, Jiménez ha admitido que hasta el día 29, cinco días después del siniestro, no se constituyó formalmente la Oficina. "Como tal ya estaba tras el accidente, virtualmente, pero luego se hizo con nombre y ubicación especial", ha detallado ante una pregunta del diputado socialista Odón Elorza.

LO QUE HAGA FALTA

El representante del PP en la comisión, Celso Delgado, que optó por no realizar preguntas a las víctimas del accidente, primeros comparecientes de la comisión, se ha estrenado cuestionando a Jiménez, en una batería de preguntas relacionadas con el papel que tuvo la entonces ministra de Fomento.

Según ha contestado la directora de la Oficina de Atención a Víctimas de Renfe, Pastor mantuvo contacto con ella y se mostró preocupada por hacer un seguimiento del estado y el ánimo de las víctimas, y dio instrucciones para que la oficina contara con todo lo que necesitara.

"(Pastor) Ha estado muy presente hemos hablado continuamente. Ha sido muy doloroso, hemos tenido reuniones y ha intentado ayudar en todo lo posible", ha recalcado ante los diputados, frente a los que ha asegurado que Renfe se ha llegado a exceder en sus funciones gestionando temas relacionados con pólizas de seguros para que los afectados tuvieran la mayor cobertura posible.

DEFIENDE QUE SE PUSO EN CONTACTO CON LAS VÍCTIMAS

Igualmente, la representante de Renfe ha señalado que se puso en contacto personalmente con todas las víctimas del accidente salvo con ocho, cuatro con las que fue imposible contactar y otras cuatro que vivían en el extranjero. Por lo que ha rechazado la versión dada por María Concepción Díaz, vocal de la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago de Compostela (Apafas), que en su comparecencia de ayer dijo que casi cinco años después de la catástrofe no ha recibido ninguna llamada, ni ninguna disculpa por parte de Renfe.

Jiménez ha reiterado, ante la insistencia sobre este tema de la diputada de En Marea Alexandra Fernández, que llamó personalmente a todas las víctimas menos a ocho. "He sido yo, no hay nadie mas en la Oficina. Me sorprende que alguien con la que he hablado... quizás no se acuerda", ha apuntado.

Y ha explicado que en el caso específico de Apafas, ella se reunió con su presidente Cristobal Gonzalez y su abogado en encuentros en Fomento que contaban con responsables del Ministerio como la entonces titular, Ana Pastor, el exsecretario de Estado, Rafael Catalá, o los presidentes de Renfe y Adif.

"El equipo que formamos la oficina somos personal altamente cualificado, hemos intentado ser lo mas eficiente con una sensibilidad especial para intentar llegar a ellos y ayudarles. No se puede contentar se podría mejorar pero hemos intentado hacerlo lo mejor posible", ha reiterado Jiménez.