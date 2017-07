Las respuestas de Rajoy en el juicio de Gürtel, ordenadas por bloques

Actualizado 26/07/2017 14:35:35 CET

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

SIGUE EN DIRECTO LAS REACCIONES TRAS LA DECLARACIÓN DE RAJOY

Rajoy niega que con su SMS a Bárcenas 'hacemos lo que podemos' hiciera algo para "perjudicar" el proceso

Rajoy, recibido con un aplauso en 'Génova': "Estoy contento de haber colaborado con la Justicia"

Estas han sido las respuestas de Rajoy a los principales asuntos planteados en su declaración en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005):

SOBRESUELDOS, 'PAPELES' Y CAJA B:

-- Nunca oyó "absolutamente ningún" rumor. "Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad. Lo único que me importaba era que los informes del Tribunal de Cuentas fueran positivos".

-- "Jamás" oyó hablar de financiación ilícita, ni de donaciones en efectivo, ni ningún empresario le habló de una donación: "No sé si se ha confundido de testigo, señor letrado".

-- No sabía si Lapuerta visaba las cuentas de Bárcenas.

-- "Jamás recuerdo haber asistido a un debate sobre los presupuestos o sobre las cuentas públicas en 30 años de miembro del Comité Ejecutivo".

-- "(Los complementos) son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas del partido tenían un complemente que abonaba el partido y que se declaraba a Hacienda. Cuando entramos en el Gobierno dejamos de cobrar ese complemento porque no se podía".

-- Niega haber cobrado del partido, al ser preguntado por la época 1996-2003, cuando era ministro: "Jamás, sería ilegal".

-- Niega que se decidiera compensar a los que entraron en el Gobierno: "En absoluto se tomó tal acuerdo, ni ahora ni nunca". Si alguien recibía gastos de representación o pagas extras lo decidían "los servicios económicos del partido".

-- "Cuando conocí los papeles (de Bárcenas) porque los publicaron los medios vi que lo que decían sobre mí era absolutamente falso. Hablé con un sinfín de dirigentes que me dijeron que lo suyo era absolutamente falso; luego leí que algunas personas dijeron que algunos traspasos de fondos sí se habían producido. Por eso me pareció legal y honesto decir, cuando se me preguntó, que la gran mayoría eran falsas y que otras, según había leído en los periódicos, podían ser ciertas".

LAS OBRAS EN LA SEDE DEL PP

-- "Sé que se estaban haciendo obras en Génova porque iba todos los días y veía operarios haciendo obras".

-- "Desconozco absolutamente cómo se pagaron porque yo no llevaba ningún asunto económico".

BÁRCENAS Y LOS SMS

-- "Estábamos en un contexto temporal diferente. Tengo la costumbre de responder a los mensajes (...). Respondí y eso es todo, podía utilizar esa frase u otra, no tiene significado ninguno". "Significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso". "No lo llamé (...). En la vida uno manda muchos mensajes pero no hice absolutamente nada hasta el punto de que no lo llamé".

-- "Hasta que dejó el partido no recibí ninguna queja de él".

-- "No tenía ningún tipo de enemistad, que yo sepa".

-- "A mitad de 2010 cuando había dejado el puesto de tesorero y el Senado pidió una reunión para despedirse, conmigo, con su mujer y el señor (Javier) Arenas. Me pareció razonable".

-- "Dijo que necesitaba una sala para meter sus papeles, que ya los retiraría, y si se le podía dejar el coche del partido un tiempo mientras iniciaba su nueva vida. Nos pareció razonable". No recuerda que su esposa interviniera.

-- "En absoluto" le pidió ayuda ante la presión de María Dolores de Cospedal ni le avisó de que podría no ser presidenta de Castilla-La Mancha.

-- Conoció sus cuentas en Suiza "cuando se publicaron en los medios" y "en absoluto" se prestó a ser avalista.

EL VIAJE CON SU FAMILIA A CANARIAS EN 2004:

-- "(Lo pagó) mi partido, hasta donde yo sepa". Preguntado hasta donde sabe: "Hasta el final". "No compruebo ninguna de las facturas de mis billetes de avión".

EL AVISO SOBRE LAS PARCELAS DE MAJADAHONDA Y ARGANDA

-- "A finales de 2004 el señor (Álvaro) Lapuerta pidió verme con Doña Esperanza Aguirre (..), no recuerdo exactamente qué (dijo) pero sí que citó Arganda y Majadahonda (...). Se lo contó delante de mí a Esperanza Aguirre y como ella era presidenta del partido en Madrid le dije que se ocupara de esos asuntos".

-- No recuerda si estuvo Bárcenas. "Tengo al cabo del día 10 o 12 reuniones y me queda, haciendo un esfuerzo lo que considero más fundamental". No recuerda que se mencionase en ella a Correa, ni a Martinsa ni a Ignacio González.

-- Tampoco recuerda que Aguirre le comunicase después sus decisiones. "Doy por sentado que la gente cumple las instrucciones y no hay tiempo para seguimiento".

-- No se planteó la dimisión del entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega.

FRANCISCO CORREA

-- "No conocía a Correa (...), si le conocía era de saludarlo en algún acto del partido, cosa que no puedo afirmar con total nitidez". No sabía que Orange Market era su empresa.

-- "(A finales de 2004) el tesorero del partido me dijo que algunos proveedores estaban usando el nombre del PP en algunos ayuntamientos de Madrid. Le pregunté si había algo que consideraba no ajustado a Derecho y me dijo que no tenía pruebas, pero que no le gustaba. Le pregunté qué proponía y él dijo que dejar de trabajar con esos proveedores".

-- No sabe cómo lo supo Lapuerta, no recuerda que hablase de municipios concretos ni tampoco si en esa reunión había más gente o si estuvo Bárcenas. No sabe quién es Joaquín Molpeceres.

-- "Los servicios económicos creo que remitieron a todas las direcciones un documento diciendo que no se contratara con ese grupo, creo, yo no puedo hacer el seguimiento, son 8.000 ayuntamientos".

-- Desconoce que las empresas de Correa siguieran trabajando en Valencia, y quién organizó el congreso del partido en esa ciudad en 2008. "¿Alguien en sus cabales puede pensar que yo sé quién ha organizado el acto del PP de este fin de semana en Bilbao?".

-- No sabe si Correa iba por Génova: "No tengo ni la más remota idea ni la tengo hoy de quién tiene llave o aparca el coche".

-- "No tenía ni las más remota idea de cuál es la agencia de viajes del PP de la misma manera que ahora como presidente del Gobierno lo desconozco".

ÁLVARO PÉREZ

-- El único con el que recuerda haber coincidido en algún acto público. "Le he visto en algunos actos públicos porque él llevaba esos temas en la empresa de Correa".

-- Desconoce la carta que le envió a finales de 2003 hablándole de una deuda del partido en Galicia. "Desconocía la existencia de esa deuda ni sé cómo se resolvió". "Mucha gente manda cartas al presidente sobre temas muy diversos (...). Yo en Moncloa tengo gente que se dedica a responder cartas del presidente o de los ministros, si no es imposible manejarse". "Puedo enseñarle decenas de cartas en las que me tutean y ponen Excelentísimo Señor al frente".

ALFONSO GARCÍA POZUELO: (empresario que reconoció pagos): "No conozco al señor García Pozuelo ni me consta que entregase eso".

JOAQUÍN MOLPECERES: "No le conozco".

ABLO CRESPO: "Conocía a Crespo como secretario de Organización en Galicia, pero yo ya no tenía ninguna responsabilidad en Galicia". "Como era diputado por Pontevedra a veces iba los fines de semana y estaba ahí. Era una relación política y nada estrecha".

ANA MATO: "Tuve bastante relación porque llevaba bastante tiempo en el partido (...), la nombré ministra de Sanidad". "La relación fue fundamentalmente profesional y política pero era una persona con la que tenía más relación que con otros, yo tenía relaciones con personas del ámbito político, no económico ni jurídico".

CAMPAÑAS ELECTORALES DE 1999 Y 2003:

-- "Entre 1996 y 2003 no tuve ninguna actividad en Génova, con la excepción de un mes y medio para dirigir la campaña de las generales de 2000".

-- "Dirigí la campaña de las europeas de 1994, las municipales de 1995 y las generales de 1996 y del 2000".

-- "La función del director de campaña es de tipo político". "Hay una separación clara entre la parte económica y la política".