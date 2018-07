Rivera avisa de que la negativa del Parlament a inhabilitar a los diputados puede suponer prevaricación

Publicado 16/07/2018 14:38:53 CET

Señala a los independentistas una Cámara legislativa autonómica "no se dedica a enmendar decisiones judiciales", sino que las ejecuta

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha subrayado este lunes que el Parlamento de Cataluña debe ejecutar el auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que suspende de cargo público al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros cinco investigados en relación con el proceso independentista que mantienen sus actas de diputado, y ha advertido de que quienes se nieguen a ello pueden incurrir en un delito prevaricación.

"El juez Llarena ha tomado una decisión y el Parlamento catalán no tiene que decidir, tiene que ejecutar la decisión del juez y tiene que suspender a todos esos diputados", porque "un Parlamento regional no se dedica a enmendar decisiones judiciales, se dedica a acatarlas y ejecutarlas", ha declarado en Sevilla, donde Cs ha presentado a sus ocho cabezas de lista para las próximas elecciones autonómicas de Andalucía.

Rivera ha señalado que esto "debe quedar muy claro" porque "alguno podría cometer incluso un delito de prevaricación si no asume las decisiones del juez Llarena" sobre los líderes independentistas procesados por un delito de rebelión.

Además, el líder de la formación naranja ha expresado su "respeto y admiración" hacia Llarena y hacia todos los jueces, fiscales, cargos públicos y ciudadanos en general que están "dando la cara" pese a que "aguantan cada día la presión e incluso el acoso y derribo de los radicales separatistas".

"CHIRINGUITO POLÍTICO" PARA PUIGDEMONT

En la rueda de prensa en Sevilla también ha participado la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, a la que han preguntado por el nuevo movimiento político del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de su predecesor en el cargo Carles Puigdemont, que han denominado 'Crida Nacional per la República'.

"A mí lo que hagan los seguidores de Puigdemont a nivel político no me interesa demasiado, pero que el dinero público de todos los catalanes se esté destinando a dar un chiringuito político a Puigdemont después de dar un golpe contra la democracia, violar los derechos de millones de catalanes y fugarse me parece indignante", ha indicado.

Así se ha pronunciado Arrimadas sobre la petición de Puigdemont de disponer de un despacho y de otros recursos humanos y materiales que le corresponderían como expresidente catalán, ante la cual ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "qué va a hacer".

"¿Va a seguir mirando a otro lado mientas Puigdemont tiene un chiringuito político, mientras los partidos separatistas dicen que no van a cumplir la resolución de Llarena", mientras a Ciudadanos "no se nos quiere permitir ni andar por las calles de Canet porque sale la alcaldesa de ERC a decir que nos tenemos que ir de allí y que no somos bienvenidos? ¿Le parece normalidad todo lo que estamos sufriendo en Cataluña?", ha planteado.