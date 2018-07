Rivera dice que en Ciudadanos van "todos a una" y avisa a Podemos de que sin unidad interna no se puede gobernar

Actualizado 26/01/2017 10:26:42 CET

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este jueves que en su partido van "todos a una", algo que, a su juicio, no ocurre en otras formaciones políticas, como Podemos, donde considera que la falta de unidad interna hace "imposible" tener "un proyecto de futuro para España".

"Yo soy más partidario de hacer democracia dentro de tu partido pero luego ir todos a una, porque tienes que gobernar un país. Creo que eso es mucho más serio, y a lo mejor da frutos a largo plazo y no a corto, que lo que estamos viendo en otros partidos", ha dicho en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Rivera ve "legítimo" el modelo de "sumar a todo el que está cabreado", pero ha advertido de que luego hay que gobernar, y hacerlo en ciudades tan importantes como Madrid o Barcelona o en comunidades autónomas. Allí ya "estamos viendo los resultados", ha dicho en alusión a la gestión de Podemos.

Cuando le han preguntado por las divisiones internas y las distintas visiones dentro de Podemos y del PSOE, el líder de Ciudadanos ha contestado que "es imposible tener un proyecto de futuro para España si no eres capaz de tener un proyecto para tu partido".

"Es muy complicado tomar decisiones en un gobierno si hay que consultar con 20 corrientes cada decisión" porque dentro existen "20 facciones, no sé cuantas submarcas y no sé cuántas concurrencias de no sé cuántos partidos", ha manifestado.

Rivera ha defendido que en los partidos hay que hacer primarias y que, luego, quien las gana debe tener "autoridad" para tomar decisiones. "Hay que votar y hay que decidir, pero una vez votas, hay que trabajar y ponerse manos a la obra", ha subrayado tras indicar que a los ciudadanos "les importan muy poco o nada" las cuestiones internas de los partidos.

NO ENTRAR EN GOBIERNOS A CUALQUIER PRECIO

Por otro lado, ha defendido su apuesta por participar en gobiernos autonómicos o liderarlos -también en los ayuntamientos-- a partir de 2019, no antes, porque los representantes de C's deben "llegar con experiencia, tener un plan y hacerlo mejor que el PP y el PSOE". Además, ha indicado que no entrarán en gobiernos "a cualquier precio" o para apoyar medidas que vayan en contra de su programa electoral.

Respecto a las primarias en Ciudadanos, donde los afiliados votan entre este jueves y el viernes para elegir al presidente y al Comité Ejecutivo, Rivera ha destacado que este "ejercicio de democracia" ha sido impulsado por su Ejecutiva. "Ahora los afiliados decidirán quién les representa, si estas personas o yo", ha afirmado sobre sus competidores, un militante de Sevilla y otro de Madrid.

Asimismo, ha recordado que quien gane las primarias tendrá que aceptar lo que decidan los compromisarios en la Asamblea General respecto a cuáles serán los Estatutos, el ideario y la estrategia de C's para los próximos años. "Algunos se pueden confundir y pensar que pueden dar bandazos con el partido sin escuchar a la militancia", ha apuntado.

Rivera ha defendido la forma en que se desarrolla el proceso interno, asegurando que los candidatos están teniendo "toda la disposición del partido" para participar en las primarias "en igualdad de condiciones".

En relación con los plazos, ha dicho que la votación se convocó hace dos meses, y que "si esperas a último cuarto de hora y no tienes ni 20 personas para hacer tu lista", el problema no es de falta de tiempo. "Además de criticar, hay que proponer" y "construir un equipo", ha insistido.

Por último, el líder de la formación naranja ha sacado pecho de su candidatura a la Ejecutiva, donde hay un "consenso absoluto" y también "muchos líderes", entre los que ha citado a Inés Arrimadas, José Manuel Villegas y Juan Carlos Girauta. Según ha manifestado, su deseo es rodearse de personas con "talento" y "delegar" en sus compañeros, porque es "un error" que un líder pretenda "amarrarlo todo y no ceder nada".