Rivera dice que confía en que el Gobierno impida la investidura de Puigdemont pero si se equivoca tendrá que explicarlo

Este es el calendario para investir al próximo presidente de la Generalitat

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este viernes que apoya al Gobierno en sus decisiones para impedir la investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña. No obstante ha indicado que la fórmula para impedirlo la decide el Ejecutivo y que "si se equivoca tendrá que dar explicaciones".

"El Gobierno tiene la obligación y la facultad de llevar al Tribunal Constitucional un acto de esa naturaleza", ha declarado en una rueda de prensa en Toledo, donde se ha reunido la Ejecutiva nacional de la formación naranja.

Tras subrayar que en Cs siempre han sido "leales" al Gobierno, ha afirmado que lo apoyarán en la decisión que tome sobre esta cuestión. Sobre la decisión de recurrir al TC antes de que se produzca la investidura, aunque el Consejo de Estado ha dicho que no se puede hacer de forma preventiva, ha indicado: "Si el Gobierno cree que la fórmula es esa, confiamos en el Gobierno. Y si se equivoca, tendrá que dar explicaciones".

Según ha incidido, "el único que puede impugnar una decisión es el Gobierno", tras lo que ha defendido que la postura de su partido es afrontar el desafío catalán "como un tema de Estado y no de partido".

"A pesar de los errores del PP y a pesar del fracaso de su gestión el 1 de octubre, seguiremos siendo leales. No nos importa sacar más o menos escaños. Nos importa España", ha enfatizado.

Preguntado por el hecho de que Ciudadanos no haya sido consultado por el Gobierno antes de preguntar al Consejo de Estado sobre la investidura de Puigdemont, ha recalcado que, si él fuera presidente, sí que hubiera buscado apoyos.

En todo caso, y abundando en su relación con Mariano Rajoy, ha dicho que Ciudadanos no está en política "para hacer amigos".

"Cuando pase el show de Puigdemont, esperemos tener un presidente o presidenta en Cataluña que cumpla la Constitución. Y si no, esperemos que el Gobierno esté preparado, no como el 1 de octubre, que dijo que no habría urnas y no sólo hubo urnas, sino que hubo disturbios".