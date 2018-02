Rivera: Cs "puede ganar" al PSOE en Andalucía tras 36 años al frente de la Junta

Actualizado 27/02/2018 12:21:47 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha destacado este martes que la formación naranja "puede ganar" al PSOE en Andalucía en las próximas elecciones autonómicas y tras "36 años" al frente de la Junta andaluza. "Tenemos la obligación de tener un proyecto alternativo y ahora hay que prepararse para darle la batalla al PSOE", ha remarcado.

Así se ha pronunciado el líder de Ciudadanos en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, al ser preguntado por el último Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (EGOPA) que sitúa al partido naranja como segunda fuerza política por detrás del PSOE-A, pero por delante del PP-A que queda relegado al tercer puesto.

El presidente de Ciudadanos ha recalcado además que, según refleja ese estudio, su partido es la primera fuerza en intención directa y en lo que baja es en estimación del voto. "Prudencia, pero también hay que saber que se les puede ganar", ha apuntado Rivera, que ha dicho que en una parte de la sociedad andaluza hay "hartazgo" y en el PP andaluz han tenido la "oportunidad" de ser la alternativa al PSOE-A pero "no lo ha logrado".

En este sentido, ha afirmado que los andaluces están "valorando" el trabajo de Ciudadanos, que están "desmontando los chiringuitos políticos" del PSOE" en Andalucía y "expulsando a imputados" como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados en el conocido caso de los ERE. "Vamos a aspirar a ser la alternativa", ha sentenciado.

Rivera sostiene que el PP, desde los malos resultados que cosechó en las últimas elecciones catalanas, están "muy nerviosos" y piensan que "el enemigo de España es Ciudadanos" y no "la corrupción o el paro". "Eso no coincide con el sentir mayoritario en la calle. No creo que la gente esté preocupada porque Ciudadanos crezca, sino porque el separatismo se encona", ha declarado.

En este contexto, ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que "en vez de obsesionarse con Ciudadanos", que lo haga con el paro, las pensiones o la corrupción: "Tiene que hacer reformas y no dedicarse a preocuparse por temas internos de su partido", ha apostillado.