Rivera no ve "ningún motivo" para que el futuro presidente del Parlament sea de los 'comunes' y no de Ciudadanos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este lunes que no ve "ningún motivo" para que el futuro presidente del Parlamento de Cataluña sea un diputado de Catalunya En Comú - Podem en vez de alguien de Cs, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones autonómicas.

"No se me ocurre ningún motivo para que presida la Mesa el quinto grupo de la Cámara en vez del primero. Nadie lo entendería", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs, tras la reunión de la Ejecutiva nacional del partido, cuando le han preguntado qué le parecería que un partido distinto del suyo ocupara ese cargo si así se evitara que fuera para un independentista.

Rivera ha reiterado que Cs intentará conseguir ese puesto, que cree que le corresponde por haber sido la fuerza más votada el pasado 21 de diciembre y porque, al igual que "la mayoría social de Cataluña", no es separatista. Además, ha descrito a su candidato, José María Espejo-Saavedra, como "el mejor posible", por haber sido ya vicepresidente del Parlament y por su formación como jurista.

El líder del partido naranja ha subrayado que si Espejo-Saavedra es presidente, cumplirá la Constitución y la hará cumplir, "que es el principal objetivo", y algo que considera que no estará garantizado si el cargo lo ocupa un diputado de los 'comunes'.

POSIBLE PACTO DE LOS 'COMUNES' CON LOS INDEPENDENTISTAS

"A lo mejor Podemos pacta con los separatistas y está en otra cosa", ha apuntado, indicando que el martes o el miércoles se celebrará la primera reunión entre ambas formaciones políticas y ahí los 'comunes' tendrán que aclarar a Cs si están dispuestos a apoyarles para que presidan el Parlament o no. "Aquí no hay medias tintas", ha añadido.

En cualquier caso, Rivera ha reconocido la dificultad de que la formación naranja presida el Parlament y de que Inés Arrimadas se convierta en la próxima presidenta de la Generalitat.

Según ha explicado, esa "remota posibilidad teórica" solo se podría hacer realidad si tuviesen el apoyo de los 'comunes', que "parece que no se va a producir", y además los independentistas se quedasen con menos diputados porque algunos de los que están en Bruselas o en prisión no fueran a votar al Parlament y no renunciaran a sus escaños.

En definitiva, ve "probable" que Podemos no se ponga del lado de Ciudadanos y que las fuerzas independentistas no se arriesguen a reducir su representación en el Parlament. En ese caso, y "sabiendo contar escaños, no podremos formar Gobierno", ha agregado.

PUIGDEMONT NO PUEDE GOBERNAR A DISTANCIA

Por otro lado, ha rechazado que el candidato de Junts per Catalunya, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pueda gobernar a distancia, desde Bélgica, "por WhatsApp o por Skype". A su juicio, plantea esa posibilidad porque "vive en Matrix, en un mundo paralelo" donde es presidente de "una República que no existe".

"El problema del nacionalismo es que choca con el principio de realidad" al "especular con investiduras telemáticas" o pensar que Puigdemont "puede escapar de la Justicia española", ha manifestado Rivera, que ha descrito al expresident como "parte del pasado de lo peor de Cataluña".

Dado que le parece "prácticamente imposible" que Arrimadas presida la Generalitat, el líder de Ciudadanos ha pedido a los partidos independentistas que, si gobiernan, "por lo menos respeten la mayoría social, las leyes y el Reglamento del Parlament".

"Que no lo retuerzan para forzar situaciones de enfrentamiento y de ruptura de la convivencia", ha dicho sobre este último. Asimismo, les ha instado a escoger como presidente a una persona que no esté siendo investigada por delitos como malversación de fondos públicos, sedición, rebelión o prevaricación.

Por último, ha indicado que el Comité Electoral de los pasados comicios catalanes ha presentado a la Ejecutiva nacional un primer balance sobre los resultados y que esta misma semana dará a conocer un informe más detallado. Aunque se ha hecho una valoración positiva de la que ha sido "una campaña con un éxito inapelable", también analizarán qué aspectos se pueden mejorar.