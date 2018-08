Rivera tilda de "escándalo" los "dedazos" de Pedro Sánchez: Es peor que Rajoy

Publicado 08/08/2018 16:56:40 CET

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ve un "escándalo" los "dedazos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para situar a personas de su confianza al frente de organismos públicos y cree que su actuación es "incluso peor" que la del expresidente Mariano Rajoy, ya que ha llegado a La Moncloa "para unos meses" y sin ganar unas elecciones.

"¿Por qué Sánchez para unos meses tiene que cambiar todos estos puestos?", se ha preguntado Rivera en una entrevista con Europa Press, poniendo como ejemplo los nombramientos del ex secretario de Organización socialista Óscar López al frente de Paradores; del responsable de Programas del PSOE, José Félix Tezanos, como director del CIS; de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, como presidente de Correos; o de José Vicente Berlanga Arona, que viene de Filosofía, al frente de la empresa nacional de Uranio-Industrias Avanzadas (Enusa).

Según ha subrayado, se trata de responsabilidades que requieren ser gestionadas con criterios "de eficiencia y competitividad", algo que no cree posible poniendo al frente a personas "del aparato" del PSOE. "¿Me puede alguien explicar qué sabe Óscar López de turismo? Es que no sabe nada --ha insistido--. ¿Qué sabe la persona que han nombrado en Enusa, que lleva un tema muy técnico como el uranio?".

Con esta actitud, Rivera cree que Sánchez coincide con el PP en intentar "colonizar" las instituciones. Pero ha sostenido que su actitud es "incluso peor" que la del anterior Gobierno porque "al final Rajoy lo hizo para una legislatura y ganando unas elecciones". "Sánchez no ha ganado las elecciones y ni siquiera va a ser para una legislatura, sino para unos meses", ha reprochado.

Frente a esta actitud, el líder de Ciudadanos ha asegurado que él hubiera intentado mantener los puestos "que más o menos tenían a gente razonable" y sólo hubiera realizado cambios puntuales. Pero, eso sí, eligiendo a "gente adecuada, con mérito y con un currículum adecuado para ese cargo".

Para Rivera, todos los nombramientos realizados durante las últimas semanas son "un escándalo" porque además no son necesarios. "¿Dónde está escrito? Me parece un escándalo que un señor que no ha pasado por las urnas se ponga a cambiar 500 puestos como si fuera a estar aquí 20 años", ha reiterado.

Según ha asegurado, Ciudadanos puede mantener este discurso porque es "libre" y quiere "hacer las cosas de otra manera", lejos de la actitud de Sánchez intentando "tener sus tentáculos" en la Administración y "su clientelismo".

PP Y PODEMOS CALLADOS

Frente a ello, sostiene que el PP está "callado" porque "ha hecho lo mismo" y Podemos tampoco "ha abierto la boca". "No sabemos si ellos no quieren que se les pregunte por sus dedazos", ha sugerido enmarcando esta polémica en un momento en el que se exige "transparencia y austeridad" a todos los cargos públicos. Y más aún cuando el responsable es "un Gobierno interino sin pasar por las urnas".

"Esto es muy viejo. Al final estamos hablando de prácticas muy viejas del bipartidismo. Por eso somos la alternativa, porque nos podremos equivocar en algo, seguro, podremos hacer las cosas mejor o peor, pero todas estas prácticas las estamos cambiando".

A su juicio, PSOE y PP ven el Estado como "un botín a repartirse" que se turnan cuando cambia el gobierno. Y ha mostrado su esperanza de que esta imagen desaparezca "algún día" si gobierna Ciudadanos para sustituirla por "un Estado que garantiza derechos y libertades y presta servicios con criterios de eficiencia como hacen las empresas".

RELEVO EN LA UCO CUANDO SE INVESTIGA AL PSOE

El presidente de Ciudadanos se ha referido también en este contexto a la destitución de Manuel Sánchez Corbí como jefe de la UCO de la Guardia Civil, una persona que "ha desmantelado tramas enteras de corrupción" que afectaban incluso al PP con Mariano Rajoy en La Moncloa.

Rivera ha sugerido así que este cese se ha producido cuando se han empezado a investigar algunos casos que afectan al PSOE en Valencia. "Llega casualmente Sánchez y quita a dedo al señor que dirigía la UCO", ha censurado insistiendo en que Sánchez Corbí "se había ganado el respeto" de la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad y gente "ideológicamente muy diversa que reconocía que hizo un trabajo muy difícil".

El cese del jefe de la UCO tuvo lugar después de salir a la luz una orden en la que ordenaba el cese de todas las investigaciones que requiriesen el uso de fondos reservados, algo que Interior aseguró que había realizado sin recibir para ello ninguna orden de un superior.

Para Rivera, tanto que "no haya fondos para investigar la corrupción con Sánchez" como que "se carguen a dedo" al jefe de la UCO son hechos "tremendos" que requieren que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska dé explicaciones en el Congreso.