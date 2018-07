Roberto Jiménez dice que el PSN es "clave" para construir "una alternativa social de progreso" en Navarra

Actualizado 22/09/2012 14:18:32 CET

Critica que Barcina "sobrevive como puede a una minoría a la que se aferra por su apego al poder"

PAMPLONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ha afirmado que su partido es "clave para el futuro de Navarra" y ha señalado que en su formación se está abriendo "una nueva etapa, la de la alternativa en torno a una mayoría social de progreso" para la que ve necesario "recuperar la confianza" de los ciudadanos. Jiménez ha destacado que "el pasado es pasado" y que esa alternativa es "realista y posible".

Así lo ha manifestado Jiménez durante su intervención ante al Comité Regional del PSN que se celebra este sábado en Pamplona. En su discurso, el líder socialista ha insistido en que su partido está "llamado a ser protagonista en el futuro próximo de Navarra".

Para construir esa alternativa en torno a una mayoría social de progreso, Jiménez ha defendido la necesidad de "recuperar la confianza en la ciudadanía". Así ha abogado por que su partido se "acerque a la sociedad" y dé "respuesta a las necesidades reales". "Queremos modernizar nuestro proyecto político y hacerlo poniendo las antenas para escuchar. Acercar el partido a la sociedad y la sociedad al partido", ha afirmado.

"El PSN es clave para el futuro de Navarra y para ello os necesito a todos porque aquí cabemos todos y todos somos necesarios. No sobra nadie, al revés, queremos que venga todo aquel que crea que la izquierda es el futuro de Navarra. El PSN no va a hacer política para políticos, va a hacer política para las personas", ha indicado.

En este sentido, Jiménez ha destacado que su partido "no cree en la política excluyente, en la confrontación, en los bloques, sino en las propuestas". Por ello, ha añadido, "apoyaremos aquellas que tengan carácter progresista y social".

En todo caso, ha advertido de que "nadie tenga la tentación facilona de bloques o plataformas porque eso es pura ficción". "Nosotros tenemos nuestro camino y vamos a seguir en él. En ese camino nos encontraremos unas veces a unos y otras veces a otros, pero no nos vamos a desviar por senderos que no conducen a ninguna parte", ha asegurado.

En referencia al objetivo de "recuperar la complicidad con la sociedad", Jiménez ha pedido "perdón" a los navarros por "aquello en lo que nos hayamos podido equivocar". Así, ha afirmado que el partido es "consciente" que "ha contribuido también a la mala imagen que muchos ciudadanos tienen de la política".

"Hemos contribuido a ese alejamiento por habernos enzarzado tantas veces en política de políticos, de declaraciones, de peleas estériles. Por la parte que me toca, pido disculpas a los navarros por aquello en lo que nos hayamos podido equivocar", ha afirmado.

Además, el secretario general de los socialistas navarros ha apostado por ejercer una oposición "seria, rigurosa, con propuestas de hechos, no sólo de palabras, de fiscalización al Gobierno". A este respecto ha agregado que "queremos que la acción de quienes nos gobiernan sea transparente". Según Jiménez, "los hechos día a día nos dan la razón sobre la situación de la economía foral".

NAVARRA, "RESPLANDOR DECADENTE"

Por otra parte, Jiménez ha opinado que "estamos ante una Navarra del resplandor decadente porque las finanzas ya no están como estaban y la economía decrece a pesar de que UPN quería hacernos ver otra cosa". "Esta misma semana lo hemos visto, con los datos del déficit y de la deuda de Navarra. Ya lo dijimos; por eso nos echaron del Gobierno, y los hechos nos están dando la razón día tras día", ha asegurado.

A su juicio, "estamos ante una Navarra del resplandor decadente porque las cifras del desempleo no dejan de crecer, cada vez son más las familias que no tienen ingresos o que viven de la Renta de Inclusión, porque asistimos a una merma de los recursos sanitarios y en el ámbito educativo". "Navarra ya no es lo que era, ya no está como estaba, ya no brilla", ha añadido.

Ante esta situación, ha criticado Jiménez, "UPN está siendo partícipe de las políticas del PP". Barcina, ha censurado, "no es más que la delegada de Rajoy en Navarra". "No da respuestas, no toma decisiones, no genera ilusión ni confianza, sobrevive como puede a una minoría a la que se aferra por su apego al poder, sin escuchar el clamor social que pide otra forma de Gobernar, otras políticas. Sólo recortando no se sale de la crisis, se ahonda todavía más", ha defendido.

Jiménez ha abogado por "un nuevo modelo de fiscalidad más solidario y justo basado en la eficacia y la progresividad", así como por "luchar contra el fraude fiscal". Además, ha destacado la presentación por parte del PSN de una proposición de ley para que "las prestaciones sociales y las becas de ayuda al estudio no se puedan embargar".