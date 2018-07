Rubalcaba ve "muy pertinente" calificar de "obscena" la reflexión de Bildu sobre los atentados de ETA en Cataluña

Actualizado 22/08/2011 16:57:28 CET

El candidato socialista a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha calificado este lunes como "muy pertinentes" las declaraciones del consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, quien este domingo calificó de "intolerables y obscenas" las manifestaciones en las que el diputado general de Guipúzcoa por Bildu, Martín Garitano, calificó de "error" los atentados de ETA en Cataluña. A juicio del dirigente del PSE demuestran la "bajeza moral de este personaje".

"Me parecen muy pertinentes", ha dicho Rubalcaba sobre las palabras de Ares y se ha remitido a ellas al ser preguntado por las últimas acciones públicas de Bildu. El candidato socialista en cambio no se ha pronunciado al ser cuestionado también acerca de la posibilidad de instar la ilegalización de la coalición 'abertzale' o la propuesta del presidente del Senado, Javier Rojo, de presentar una moción de censura contra esta formación en Guipúzcoa.

"Me remito a lo que he dicho antes he escuchado a Rodolfo Ares y por aquello de la querencia me remito a lo que ha dicho", se ha limitado a afirmar Rubalcaba. El consejero vasco advirtió este domingo al diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, que si no matizaba sus palabras significará que "sigue justificando los actos terroristas de ETA fuera de Cataluña".

El jefe de la Ertzaintza añadió que la reflexión de Garitano supone "tanto como decir que fue un error que se cometieran asesinatos en Cataluña pero no fue un error que se cometieran asesinatos en Euskadi, en el resto de España, en Francia o en otros lugares".

Por su parte, Rubalcaba también ha sido preguntado acerca de la conversación sobre ETA que mantuvieron el viernes el ministro de la Presidencia, Ramón Jauregui, y el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone. "Sobre los temas de ETA digo poco, pero todo lo que hace Jauregui me parece bien", ha dicho el candidato del PSOE.

AYUDA PARA ACABAR CON ETA

Sobre ese encuentro, el portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, explicó que el Vaticano "toma nota" de la petición de ayuda que el Gobierno ha formulado a la Iglesia para terminar con ETA y llegar a un acuerdo sobre el futuro del Valle de los Caídos, pero ha insistido en que la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) "no es el lugar correcto donde hablar y obviamente no se van a tomar posiciones sobre estos temas".

Así, durante una rueda de prensa, Lombardi señaló que efectivamente el ministro de Presidencia, Ramón Jauregui, comentó la situación de la banda terrorista ETA con el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, y éste le escuchó "atentamente", ya que en este tipo de eventos se suelen comentar "algunos temas que están encima de la mesa y que son de interés", pero reiteró que "no se puede hablar de ninguna decisión explicita por parte del Vaticano".