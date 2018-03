Rufián (ERC) ve bien la candidatura de Turull: "Nosotros no somos un obstáculo, nos da igual el nombre"

Publicado 19/03/2018 13:49:40 CET

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha afirmado este lunes que en el caso de que el candidato de Junts per Catalunya y exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, no pudiera asistir a la investidura, su partido aceptaría como candidato a la Presidencia de la Generalitat al exportavoz del Gobierno catalán Jordi Turull y ha afirmado que a su formación le "da igual el nombre" porque no son un "obstáculo".

"Lo único que esperamos es que las tres fuerzas independensitas acordemos un nombre para que sea presidente y nos pongamos de acuerdo en cuanto a contenido y en cuanto a hoja de ruta", ha subrayado Rufián.

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, el diputado se ha mostrado "optimista" y "convencido" de que esta semana habrá nuevas noticias en lo que respecta al acuerdo entre el bloque independentista para pactar un nombre.

En cuanto a la posibilidad de que el expresident del Ejecutivo catalán Carles Puigdemont renuncie a su acta como diputado, Rufián se ha mostrado crítico contra el Estado español: "Nadie debería dejar su acta de diputado, que ha ganado en las urnas, como consecuencia de la represión del Estado".