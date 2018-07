Rus (PP) cree que "se descontextualizaron" sus insultos a docentes y dice que se quedó "a gusto con esos sinvergüenzas"

Actualizado 02/05/2009 17:22:09 CET

VALENCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Valencia y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, consideró hoy que "se descontextualizaron" sus declaraciones en las que llamó "gilipollas a los que dicen 'aleshores' y 'gairebé'", en referencia a los profesores, aunque aseguró que se quedó "a gusto con esos sinvergüenzas".

Rus se pronunció en estos términos durante su intervención en un acto sobre el empleo del PPCV, en el que se refirió así a las palabras que pronunció el pasado sábado en un mitin en Xàtiva.

"A esos que querrían ponernos a nosotros con la cabeza boca abajo no vamos a darles el gusto, ¡vamos a rematarlos!", recalcó.

"Los hay de los que hablan más fino", pero "yo soy de los que hablan menos fino porque no ha tenido unos estudios de 'gairebé'", afirmó al inicio de su discurso de hoy, en el que se mostró convencido de que sus palabras "se descontextualizaron" y recalcó que "no hay derecho" a que les hayan "dicho de todo".

El líder del PP de Valencia criticó, en este punto, que "la gente de la universidad se manifestó contra el Plan Bolonia gritando a nuestro presidente 'Camps, cabrón, asómate al balcón', y todos los profesores estaban delante y fueron a darle banderas a los alumnnos para que se pusieran delante de la Generalitat a gritar".

"Yo dije 'esos son unos gilipollas', y no se si será malo o no será malo, pero me quedé a gusto con esos sinvergüenzas", sentenció.

Alfonso Rus agregó que "esto es lo que se da en algunos tipos de universidades", al tiempo que criticó que "algunos llaman barracones a las casas prefabricadas" y defendió que "hay muchas casas prefabricadas para poder tener más colegios". "Es envidia, porque el único partido que crea colegios es el Partido Popular", concluyó.