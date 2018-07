Sáenz de Santamaría dice que "solo se puede aspirar" a presidir el PP si "tienes claro que no se puede dañar al partido"

Publicado 13/07/2018 16:43:48 CET

Destaca su "compromiso de no criticar a ningún compañero" en las primarias y valora el apoyo recibido por los militantes

GETXO (BIZKAIA), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que solo "se puede aspirar a ser presidente del PP sin dañar al partido". "Es más solo se puede aspirar a ser presidente del PP si tienes bien claro que nunca puedes hacer daño al PP", ha defendido.

Tras participar en Ermua en el acto de homenaje al edil del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, la exvicepresidenta del Gobierno se ha trasladado a Getxo, donde ha mantenido un encuentro con dirigentes del PP vasco.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sáenz de Santamaría ha sido interrogada por las palabras del otro candidato a la Presidencia del PP, Pablo Casado, en las que éste advertía de la gestión desarrollada por el PP en Cataluña y señalaba que él era partidario de "no tener gestión si esa gestión no ha salido bien".

En este sentido, Sáenz de Santamaría ha reafirmado su "compromiso de no criticar a ningún compañero" y ha sostenido que con su triunfo en la primera vuelta de las primarías se demuestra que los afiliados han "avalado con su voto que esa es la manera en que debemos comportarnos".

"Me he presentado en positivo, no he dicho nada malo de mis compañeros y los afiliados me votaron mayoritariamente. Interpreto que los afiliados quieren que siga en esa línea", ha sostenido.

Asimismo, ha subrayado que entre sus "principios y valores" está "no hacer daño jamás al PP", de tal modo que no hará "ninguna reflexión que pueda perjudicar al partido".

"Se puede aspirar a ser presidente del PP sin dañar al partido. Es más solo se puede aspirar a ser presidente del PP si tienes bien claro que nunca puedes hacer daño al PP", ha añadido.

Cuestionada por la difusión de un vídeo sobre la trayectoria política de Javier Arenas, Cristóbal Montoro y Celia Villalobos --exministros que apoyan la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría--, en el que se advierte de que todos ellos ya estaban en política en los años 80, la candidata ha afirmado que desconoce el origen del mismo y ha insistido en que "un partido es una organización intergeneracional".

En este sentido, ha tenido un recuerdo para el recientemente fallecido Gerardo Fernández Albor y ha sostenido que "la experiencia es importante".

"La experiencia es también capacidad de sufrimiento y para resistir muchas cosas, como el rescate, es necesario tener cierta capacidad de sufrimiento y el control sobre la ansiedad", ha añadido.

CANDIDATURA "DE UNIDAD"

Por su parte, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha agradecido a Sáenz de Santamaría su visita al País Vasco y su participación en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua.

Asimismo, ha recordado que Sáenz de Santamaría ganó en el País Vasco la primera vuelta de las primarias y ha considerado que "lo importante" sería que pudiera encabezar una "candidatura de integración, de unidad".

"Nosotros ayudamos para trabajar en esa dirección. Desde el País Vasco hay ganas de que el congreso salga bien", ha indicado, para añadir que es necesario "un proyecto fuerte en el ámbito del centro-derecha". Por último, ha sostenido que Sáenz de Santamaría es "la persona que necesita el PP y España".