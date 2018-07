Salgado dice que acogerá el cese como ministra con "mucha más naturalidad" con la que recibió el nombramiento

Actualizado 10/12/2008 12:32:58 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, aseguró hoy que no tiene noticias sobre una posible remodelación del Gobierno, pero recordó que todos los ministros están en el cargo por designación del presidente del Gobierno y "al servicio de los ciudadanos". Por ello, afirmó que el día que reciba la noticia de su cese lo hará "con mucha más naturalidad" con la que recibió el nombramiento, algo que "sinceramente no esperaba".

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Salgado subrayó que no ha "oído nada" sobre un cambio entre los miembros del Ejecutivo e insistió en que se trata de una responsabilidad exclusiva de José Luis Rodríguez Zapatero. "Y el presidente del Gobierno tiene la seguridad de que quienes somos ahora ministros estamos al servicio del país --aseveró--. Y vamos a seguir al servicio del país allí donde nos coloque".

Sin embargo, sí reconoció que ha pensado "muchas veces" qué sucederá el día que reciba la noticia de su cese como miembro del gabinete de Zapatero y "qué sentimientos tendrá" en ese momento, y confesó que la conclusión a la que ha llegado es que sentirá "completa gratitud" por estos años en el Gobierno. "Y nada más", aseguró.

"El sentimiento que tendré es de completa gratitud por esta experiencia que me ha tocado vivir, que he tenido el honor de vivir, y nada más --prosiguió--. Los ministros no estamos preocupados por ese tema, el presidente del Gobierno es quien debe decidir quiénes configuran su Gobierno".

De esta forma, indicó que los que ahora son ministros seguirán "al servicio del país" en los cargos en los que sean colocados, de la misma forma que si vuelven al sector privados, ya que, según apuntó Salgado, "desde el sector privado también se hace país". "Yo sentiré el mismo agradecimiento que siento ahora por estos años estupendos que nos ha tocado vivir", reiteró.