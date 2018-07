Sánchez asume que no podrá publicar los nombres de la amnistía fiscal y anuncia una reforma para prohibirlas

Publicado 17/07/2018 16:05:59 CET

Podemos y Ciudadanos reprochan al presidente que no cumpla con su compromiso y le exigen que "rectifique"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que no podrá publicar los nombres de quienes se beneficiaron de la amnistía fiscal del año 2012 porque el Tribunal Constitucional se pronunció sobre su irretroactividad, y ha anunciado una reforma legal para "prohibir futuras amnistías fiscales".

En su intervención inicial en el Pleno del Congreso para presentar sus planes de Gobierno, Sánchez ha defendido que la amnistía fiscal fue "un fracaso moral y también desde el punto de vista recaudatorio" y ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista la recurrió ante el Tribunal Constitucional.

Y ha añadido que el TC emitió una "sentencia durísima" sobre la anterior Administración pero también se pronunció expresamente sobre la irretroactividad de la misma. La sentencia, de 2017, declaró inconstitucional la amnistía, pero sin efectos retroactivos sobre las regularizaciones.

NO SE PUEDE REVISAR

"Desgraciadamente no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía fiscal", ha reconocido, conforme al artículo 9.3 de la Constitución, que es el que "garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales".

"Desafortunadamente no podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, créanme, pero podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales", ha argumentado.

Para ello, ha anunciado un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir a los responsables solidarios en los casos de evasión, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras amnistías fiscales. "Un Estado del bienestar de primera requiere un sistema fiscal de primera y no de tercera", ha concluido.

"NI IDEA" DE QUIÉNES SON LOS NOMBRES DE LA AMNISTÍA FISCAL

Además, Sánchez ha querido dejar claro, ya en su turno de réplica, que no tiene "ni idea" de quiénes son los amnistiados. "Ni idea. Les doy mi palabra", ha enfatizado, al tiempo que ha afirmado que lo que nunca va a hacer es "prevaricar". Asimismo, ha defendido la ley que va poner en marcha para prohibir futuras amnistías fiscales.

Así lo ha asegurado, después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sugiriera en su intervención que la decisión de no publicar la lista de amnistiados podría tener que ver con la posibilidad de que en ella haya algún socialista o "amigo del PSOE".

"¿Qué socialistas o amigos del PSOE hay en esa lista para que ahora no se atrevan a publicarla?", ha preguntado, antes de pedirle que "rectifique y no tenga miedo a la transparencia". Rivera también ha afirmado que no ha ningún informe jurídico que diga que no puede publicarlo.

La portavoz de Unidos Podemos, Ione Belarra, también ha criticado duramente el anuncio de Sánchez de no publicar la lista, y ha centrado parte de sus intervenciones en exigir al presidente que rectifique.

De hecho, ha asegurado que la forma de que su grupo confederal pueda confiar "en que va a cumplir todo lo que ha prometido" en el debate de este martes, es que el presidente "cumpla su palabra de ayer", como cuando dijo en 2015 que cuando llegara al Gobierno publicaría los nombres de los beneficiados por la amnistía fiscal.

"Nos tiene muy preocupados porque ha dicho que no va a publicar la lista de la amnistía fiscal, a pesar de que hemos sabido de que el propio Rey emérito podría estar entre esos defraudadores. Hay más de diez vídeos en los que se compromete a publicar la lista si llegaba al Gobierno. No vamos a consentir que usted falte a su palabra, porque los ciudadanos de su país tienen derecho a saber si el Rey emérito es un defraudador", ha apostillado.

INFORME DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO

Sánchez, por su parte, le ha respondido que hay un informe reciente de la Abogacía del Estado según el cual "no resulta conforme al orden constitucional publicar estos datos". "Usted que es constitucionalista respete la Constitución, crea al presidente del Gobierno aunque solo sea en esto", ha dicho. Eso sí, le ha emplazado a Rivera a apoyar, cuando llegue, su propuesta para prohibir amnistías futuras, si cree que no debe haber más.

De su lado, el 'popular' Rafael Hernando se ha referido a este asunto al hacer una lista de incumplimientos por parte de Pedro Sánchez y además, ha dicho que los Gobiernos socialistas hicieron dos amnistías fiscales cuando era ministro Josep Borrell, en alusión a las de 1984 y 1991 --una época en la que el hoy ministro de Exteriores era secretario de Estado de Hacienda--.