Sánchez dice que "no ha hecho falta" que el Gobierno pida a sus socios europeos que no reciban a la huida Serret

Insiste en defender la "reputación" de España y pregunta a Torra qué bien hace a los catalanes trasladar la bronca a EEUU y qué gana España

BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que "no ha hecho falta" que España pidiera a Europa que la exconsejera catalana huida de la Justicia, Meritxel Serret, no sea recibida por los socios y las instituciones europeas y también ha precisado que el Gobierno español no lo hará.

Sánchez respondía así, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo que ha tenido lugar en Bruselas, al ser preguntado por la exconsejera Meritxel Serret, huida en Bélgica de la Justicia española y que ha sido nombrada recientemente por la Generalitat como delegada del Gobierno catalán ante la UE.

La pregunta ha sido si la situación legal de Serret será un obstáculo para que tenga cualquier tipo de contacto con el Gobierno español, a lo que el jefe del Ejecutivo español ha respondido con un escueto "si".

Pedro Sánchez también ha precisado que "no ha hecho falta" que el Ejecutivo español pida a las instituciones europeas y a sus socios en la Unión que no la reciban.

FIRME EN LA DEFENSA DE LA REPUTACIÓN DE ESPAÑA

El jefe del Ejecutivo español ha hecho referencia, además, a la discusión que se produjo el pasado miércoles en Washington entre el presidente catalán, Joaquín Torra y el embajador español Pedro Morenés. El primero llamó presos políticos a los independentistas que están presos por orden del Tribunal Supremo durante la apertura del SmithSonian Folklife Festival, del que Cataluña era la cultura invitada junto a Armenia.

Pedro Sánchez ha dejado claro que el Gobierno, entre el diálogo y la bronca "escoge el diálogo". Pero ha añadido que "eso no significa" que no sea firme en la "defensa de la reputación internacional de un Estado social y de derecho como es el español".

Por tanto, ha insistido, "entre la bronca y el diálogo, diálogo, pero el que dialoga precisamente es quien tiene convicciones firmes".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha querido dejar claro que su Gobierno tiene una posición "muy clara" y cree Torra debería preguntarse "qué bien hace a los catalanes a los que representa trasladando ese tipo de bronca a los EEUU".

EL DIÁLOGO FRENTE A LA BRONCA

Pero Sánchez además ha preguntado "qué gana España también con eso". "De verdad ganamos algo en términos de reputación de imagen", ha insistido antes de recalcar que "ya va siendo hora" de anteponer el diálogo a la bronca en una crisis que ha calificado de "política" y que para resolverla, el presidente considera que se necesita "mucha inteligencia, política y paciencia y sobre todo de poner la mirada larga".

En su opinión, quedarse en el "corto plazo" es hacer un "flaco favor a la inmensa mayoría de los catalanes y del conjunto de españoles que quieren pasar página y tener una relación mucho más normal, que es precisamente la que está en la calle". "Lo que ocurre en la calle es precisamente lo que tiene que pasar en la política", ha apostillado.