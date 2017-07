Sánchez pide a Rajoy que presente hoy mismo su dimisión ante el Rey

Actualizado 26/07/2017 14:13:52 CET

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

SIGUE EN DIRECTO LAS REACCIONES TRAS LA DECLARACIÓN DE RAJOY

Rajoy subraya que "jamás" conoció ninguna financiación ilegal y que su responsabilidad era "política, no contable"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente hoy mismo su dimisión oficial ante el Rey, tras su declaración como testigo por corrupción ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la primera etapa del 'caso Gúrtel'.

"Sólo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, y dimita", ha exigido Sánchez en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz, en la que ha pedido al presidente del Gobierno que ponga por delante el "interés de España" en lugar del suyo propio. "Le pido que piense en España y que dimita", ha enfatizado.

El líder socialista ha denunciado que este miércoles 26 de julio se ha convertido "en un día determinante para la historia" de España porque, con Rajoy declarando como testigo ante un tribunal, "la corrupción ya ha llegado a la Presidencia del Gobierno, degradando al máximo responsable del Estado español".

"IMAGEN QUE QUEDARÁ SIEMPRE EN LA RETINA DE LOS ESPAÑOLES"

"Su imagen declarando ante los jueces quedará para siempre en la retina de los españole. Una imagen que resume seis años de Gobierno irresponsable ante la corrupción y que resume décadas de desmanes de una organización carcomida por la corrupción hasta los cimientos de la propia sede", ha sentenciado.

Por ello, Sánchez ha insistido en que Rajoy debe presentar este mismo miércoles su dimisión, no por su dignidad sino por la de la democracia española. El líder socialista no ha ido más allá, y no ha aventurado una posible moción de censura para tratar de sacar al PP del Gobierno ni ha avanzado iniciativas concretas.

De hecho, al ser preguntado --la única pregunta que ha admitido-- por la propuesta que le va a plantear el líder de Podemos, Pablo Iglesias, de forzar un pleno extraordinario para que comparezca Mariano Rajoy en el Congreso para dar explicaciones de este asunto, se ha limitado a decir que es el PSOE el que define sus estrategias "como líder de la oposición".

De este modo, Sánchez se ha centrado en exigirle a Rajoy su dimisión urgente, y ha aprovechado para formularle al presidente diez preguntas para argumentar su petición. "¿Se ha preguntado cuál es el marco de principios éticos que estamos exponiendo como nación ante el mundo con su declaración? ¿Se ha preguntado lo que va a escribir hoy Europa?", ha sido la primera de esas cuestiones.

"¿Se ha preguntado el alto precio reputacional que tienen que pagar los ciudadanos manteniéndose como responsable del Gobierno", ha proseguido, antes de preguntarle a Rajoy si cree que puede "representar debidamente los intereses y la imagen de España en los foros internacionales" y si no cree que España necesita una "regeneración real ya".

"¿Que le dirán a sus hijos los padres que le votaron en las pasadas elecciones? ¿Qué le dice a sus votantes? ¿Qué le dice a todos los que no le votaron?", ha apostillado. "¿Se ha preguntado si en sus actuales circunstancias es la persona que más conviene para presidir el Gobierno?", ha continuado, al tiempo que ha criticado que Rajoy sea capaz de hacer frente a los grandes problemas que tiene España como la crisis territorial en Cataluña.

"¿SE ESTÁ PROTEGIENDO DESDE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO?"

"¿Se ha preguntado si manteniéndose como jefe del Ejecutivo está siendo leal a nuestra Constitución, al conjunto de las instituciones y de nuestra democracia? ¿Se está protegiendo a sí mismo desde la Presidencia del Gobierno?", ha concluido su tanda de preguntas.

A continuación, Sánchez ha avisado que "hay un momento que las palabras dejan de ser suficientes" y que, entonces, "uno debe demostrar lo que es". "Yo dimití para demostrar mis condiciones. ¿Dónde están las suyas? Ahora para España es mejor que deje la Presidencia", ha añadido.

"Es usted débil porque se esconde en una nebulosa para eludir la responsabilidad. Fuerte es nuestra democracia que aguanta y hace frente a la corrupción", ha acusado, tras hacer referencia al SMS que Rajoy le envió al extesorero del PP Luis Bárcenas en 2013, en el que le pedía que fuera "fuerte".