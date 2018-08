Santamaría asegura que le "gustaría" que se invitase a Aznar al congreso del PP

Publicado 19/07/2018 11:33:56 CET

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la presidencia del Partido Popular, Soraya Saénz de Santamaría, ha reconocido este jueves que le "gustaría" que José María Aznar fuese invitado al Congreso del que este fin de semana saldrá el próximo líder del partido, mientras que el otro aspirante, Pablo Casado, ha reconocido que quienes han liderado la formación anteriormente "suelen" acudir a este tipo de cónclaves.

En sendas entrevistas radiofónicas, recogidas por Europa Press, los dos candidatos a la presidencia del PP se han desligado de la decisión de la comisión organizadora de no invitar a José María Aznar al XIX Congreso nacional extraordinario del PP.

"No soy quien para invitar a nadie pero me gustaría que le invitaran", ha reconocido Santamaría en una entrevista en Onda Cero después de que Aznar se quejase este miércoles de no haber tenido "el honor" de haber sido invitado al congreso pese a haber sido presidente del partido durante 14 años y presidente del Gobierno durante ocho.

Casado, por su parte, ha dicho desconocer esta situación, pero ha apuntado que generalmente a estos cónclaves están invitadas las personas que han liderado antes el partido, que en el caso del PP son Antonio Hernández mancha y Aznar.

"No creo que sea cuestión de espacio. Imagino que será cuestión de saber si se ha cursado la invitación y si la invitación ha llegado", se ha limitado a afirmar en una entrevista en la Cadena Ser.

Este jueves, el presidente de la comisión organizadora (COC) del XIX Congreso nacional extraordinario del PP, Luis de Grandes, ha recordado que Aznar renunció en 2016 a ser presidente de honor de la formación y ha tratado con un "desdén expreso" al Partido Popular.