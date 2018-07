Santamaría, sobre Aznar: "Cada uno tiene sus razones y su parte de razón"

Cree que quien ha sido presidente del Gobierno tiene una "experiencia y una trayectoria" de la que el PP y el país no pueden "prescindir"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La precandidata a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría ha respondido este miércoles sobre la insinuación del expresidente del Gobierno José María Aznar, en relación a la 'desmemoria' de los nuevos líderes de la formación y ha afirmado que "cada uno tiene sus razones y su parte de razón" y "quien ha sido presidente del Gobierno tiene una experiencia y una trayectoria de la que no sólo el partido, sino ningún país puede prescindir".

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Sáenz de Santamaría ha explicado que en su opinión, "en este país los expresidentes no tienen, a lo mejor por la corta trayectoria democrática, la asentada situación que existe en otros países donde son siempre voces de referencia".

"Yo creo que deben serlo. Siempre he sido para eso muy institucional y muy respetuosa. Cuando uno ha gobernado España, tiene acumulado un nivel de experiencia, de capacidad de sufrimiento y de haber visto cosas que no se puede perder en ningún caso", ha sentenciado.

SATISFECHA DEL TRABAJO QUE SE HIZO

Preguntada directamente sobre si ella 'reniega' de su etapa bajo gobierno de Aznar, Santamaría, tras recordar que ella no ha hecho "ninguna referencia a nadie" durante su campaña para presidir el PP, ha dicho que al contrario, está "muy satisfecha" del trabajo que se hizo.

"Estuve en el gabinete de Mariano Rajoy en 1996 y hasta 2004, año en que hicimos lo que en 2011, coger un país que tenía una cuota de paro tremenda y una situación económica muy delicada y se remontó: se creó mucho empleo y ahora hemos vuelto a hacer lo mismo. Ambas etapas son de enorme transformación de España con un partido reformista que es el nuestro y me siento muy satisfecha de haber colaborado en ambos equipos", ha comentado.

En cuanto a su campaña en sí, es optimista. "El olfato te puede fallar pero hemos visto buen ambiente", ha señalado, para destacar que si bien las encuestas que le favorecen se han hecho entre votantes del PP y no entre afiliados con derecho a voto, estos "tienen muy presente" lo que los sondeos "han dicho". "La campaña ha sido muy en positivo y creo que eso ayuda a generar el clima de integración e idoneidad en el que yo quiero trabajar", ha comentado.

Respecto a la posibilidad de que se hayan ejercicio presiones para inclinar el voto de los afiliados, dice que no tiene información, pero "en todos los sitios" en los que ha estado, lo que ha presenciado es "un trabajo excelente" organizando los actos. "Yo no he detectado nada en el trato que a mi respecta, yo trabajo en positivo y creo que es la manera en que me gusta trabajar y es como he planteado mi campaña", ha añadido.