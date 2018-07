Santamaría a Casado: "Esto de dividir entre señoras para ver si encuentro hueco, no me gusta"

Actualizado 10/07/2018 10:48:07 CET

Está dispuesta a "darle una vuelta" a la idea de vender la sede de Génova porque se lo ha planteado "mucho afiliado y compromisario"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata a presidir el Partido Popular Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado este martes que el otro aspirante, Pablo Casado, "confunde las sumas", porque no se puede dar por sentado que quienes simpatizaron con la candidatura de Maria Dolores de Cospedal vayan a darle a él su apoyo en el cónclave del 20 y 21 de julio. "A mí esto de jugar a dividir entre señoras para ver si encuentro un hueco, no me gusta", ha comentado.

En una entrevista en COPE recogida por Europa Press, Santamaría ha incidido en que no se puede dar por sentado que los votos de Cospedal --"una mujer, como es mi caso"-- se vayan a transferir a Casado, "otro perfil bastante diferente" y cuyo planteamiento político no tiene por qué "coincidir exactamente" con el de la ya ex candidata y el de quienes le dieron su apoyo en la primera vuelta.

"Esto de jugar a dividir entre señoras para ver si encuentro hueco, no me gusta. Las señoras en este debate nos hemos comportado con una educación ejemplar, bastante más que algunos señores", ha dicho en este contexto.

Para Sáenz de Santamaría, "lo importante" es que su lista resultó vencedora en "la mitad" de las circunscripciones, un total de 30, cuando Casado triunfó en 14. Aún así, afirma que "aún en los sitios donde uno puede pensar que tiene más afiliados no le tienen por qué coincidir con los compromisarios", que serán quienes tengan la última palabra en el cónclave.

En cuanto al debate que ha planteado Casado entre los dos aspirantes a la presidencia del PP, Sáenz de Santamaría ha criticado el modo en que lo ha propuesto: "Estas cosas no las tenemos que plantear los candidatos en los medios de comunicación, sino a la comisión gestora para que decida en interés no de mí, que me vendría muy bien (el debate), sino del partido que aspira a gobernar España".

Según ha dicho, personalmente le beneficiaría este encuentro, pero cree que no es lo mejor para el PP. "Si pensara en mí, diría 'debate, ya'. He debatido con Alfredo Pérez Rubalcaba, con María Teresa Fernández de la Vega, con Albert Rivera, con Pablo Iglesias, pero la confrontación entre compañeros del PP sólo ayuda al PSOE".

En todo caso, ha dicho que quiere hablar con Casado y por ello, le ha llamado para "sentarse" con él "con absoluta generosidad y con altura de miras" pensando en integración. "Cada uno puede tener sus expectativas y ambiciones pero en clave de partido, un partido unido y fuerte es un partido ganador", ha reiterado.

"DARLE UNA VUELTA" A GÉNOVA

Santamaría, que cree que "España necesita y merece que una mujer sea presidenta del Gobierno" porque llevaría al país "de nuevo a la vanguardia" y pondría asuntos como la conciliación "en el centro del debate", tiene intención si llega a la presidencia del PP de adoptar medidas para "ampliar las bases y la afiliación" de forma que "las cuotas no sean un problema" y combatir la corrupción con medidas como una "total separación entre los partidos y los contratos públicos".

En este contexto, ha reconocido que "muchísimos afiliados y compromisarios" le han planteado la posibilidad de vender la emblemática sede nacional del PP en la madrileña calle Génova, por considerar que quizá sea "demasiado", algo sobre lo que ella va a reflexionar.

"Como me lo ha planteado mucho afiliado de base, hay que darle una vuelta porque esa gente también tiene mucha visión de futuro y de cómo puede ser nuestro partido en el futuro con generosidad, humildad y volviéndonos a construir de abajo a arriba", ha señalado.