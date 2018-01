Santamaría denuncia que Puigdemont pida un "trato privilegiado" y añade: "No es el futuro de Cataluña, es el pasado"

Actualizado 23/01/2018 21:22:15 CET

"El proyecto político de Puigdemont es Puigdemont. Y Cataluña merece un proyecto que le dé sosiego, estabilidad y serenidad", añade

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha denunciado este martes que Carles Puigdemont pida tener garantías para volver a Cataluña con seguridad cuando "la ley se aplica igual para todos y nadie puede pretender estar por encima de la ley ni tener un trato privilegiado". Tras garantizar que no va a ser el presidente de la Generalitat, ha afirmado rotunda que "no es el futuro de Cataluña, es el pasado".

En declaraciones en el canal 24 horas recogidas por Europa Press, Sáenz de Santamaría ha asegurado que Puigdemont es un "político adulto" y tiene que ser consciente de la "responsabilidad de sus actos". Según ha dicho, "voluntariamente" ha incumplido la ley y se ha sustraído de la acción de la Justicia, por lo que "no puede pretender que eso se pase por alto".

"El señor Puigdemont se ha instalado en el espectáculo y tiene quizá más de artista mediático que de un político que tenga algo que ofrecer a Cataluña. Creo que el proyecto político de Puigdemont es Puigdemont. Y creo que Cataluña merece un proyecto político que le de sosiego, estabilidad y serenidad", ha apostillado.

"NO VA A SER PRESIDENTE DE LA GENERALITAT"

En este sentido, ha asegurado que "el 'procés' ha sido frenado con el artículo 155 de la Constitución" y ha agregado que los catalanes en este momento necesitan "sosiego" y "superar la división" que se ha creado en la sociedad. "Parece que a Puigdemont lo único que le interesa es él mismo", ha abundado.

Sáenz de Santamaría ha garantizado que Puigdemont "no va a ser presidente de la Generalitat", si bien ha dicho que verán "estrategias" de los independentistas estos días dado que están "instalados en el espectáculo mediático" para "salir en la tele", después de que este mismo martes haya renunciado a pedir la delegación de voto para el debate de investidura.

EL INDEPENDENTISMO "VA A LA BAJA"

La vicepresidenta ha destacado que el independentismo ha ido perdiendo apoyos en los últimos años y, de hecho, ha indicado que en los comicios del 21 de diciembre "se ha demostrado que tienen menos votos y menos escaños que en las elecciones celebradas dos años antes". "Van a la baja", ha exclamado.

Tras resaltar que no pueden "aparecer como los grandes ganadores que no son", ha afirmado que, sobre todo, deben "cumplir la legalidad" de forma que "cuanto antes" haya en Cataluña que actúe dentro de la ley y que no se salte "las reglas de juego".

De hecho, Sáenz de Santamaría ha subrayado que en Cataluña "están paralizadas muchas cosas por parte de la Generalitat por falta de dedicación" porque se han "dedicado a otras cosas". También ha criticado la ausencia del Gobierno catalán en las negociaciones para un nuevo modelo de financiación.