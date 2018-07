Santamaría espera que los afiliados voten pensando en la responsabilidad que tienen ante las próximas elecciones

Publicado 05/07/2018 13:57:35 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este jueves que el PP es el partido "de la libertad" y ha dicho que espera que los afiliados que acudirán a votar en las primarias para elegir al sucesor de Mariano Rajoy lo hagan "libremente" y "pensando en la responsabilidad" que tiene el partido ante el futuro y las próximas elecciones.

Así se ha pronunciado Sáenz de Santamaría, en declaraciones a los periodistas, después de depositar su voto en la sede del PP del madrileño distrito de Salamanca, donde media hora antes ha votado también el exvicesecretario de Comunicación del PP y candidato también a presidir la formación, Pablo Casado.

Sáenz de Santamaría ha afirmado que el PP "es el partido de la libertad". "Y hoy votamos todos en libertad, pensando en lo mejor para nuestro partido, pero especialmente en lo mejor para España. Los afiliados somos los dueños del partido pero es un partido al servicio de los españoles y estoy convencida de que todos votaremos así, libremente y pensando en la responsabilidad que nuestro partido tiene de cara al futuro y de cara a las próximas elecciones", ha indicado.

¿CANDIDATURA UNITARIA ANTE EL CONGRESO?

Al ser preguntada si cree que debe haber una candidatura unitaria para el congreso nacional, que se celebrará los días 20 y 21 de julio, Sáenz de Santamaría ha dicho que hoy no era el día "para hablar de esas cosas" sino de que el PP tiene que salir "unido y reforzado" de este proceso que ha permitido "darle mucha vida" al partido.

Eso sí, ha asegurado que "en absoluto" se puede "descartar ni afirmar nada". "Hoy la gente tiene que votar y nosotros les tenemos que dejar votar en la más absoluta libertad", ha agregado, para añadir que tras la primera vuelta que se celebra este jueves tienen que "hablar" y "seguir trabajando".

Sáenz de Santamaría ha dado las gracias a los presidentes provinciales y autonómicos del PP, así como a la comisión organizadora del congreso (COC) que preside Luis de Grandes porque todos han trabajado "mucho" en un periodo de tiempo "muy corto" y en "pleno verano". "Confío en la comisión organizadora y en que velará por el cumplimiento de las normas que nos hemos dado en un proceso que para todos es novedoso", ha manifestado.

La exvicepresidenta no ha querido entrar en quinielas. Preguntada si sería un fracaso si no pasa el corte, ha insistido en que "hay que dejar a la gente votar en libertad" y que una vez que se abran las urnas, se sacarán "las conclusiones". "Es el partido de la libertad", ha recalcado de nuevo, para señalar que hoy no ha hablado con Mariano Rajoy

"MUY TRANQUILA Y MUY CONTENTA"

En cuanto a si está segura de que va a ganar, Sáenz de Santamaría ha afirmado que no podía pronunciarse hasta que no se abran las urnas y se realice el recuento, pero ha dicho estar "muy tranquila y muy contenta".

Finalmente, ha señalado que intentará conciliar este mediodía y después irá con su equipo de campaña a Génova, sede nacional del partido, para seguir los resultados. Además, ha dicho que este miércoles coincidió con varios candidatos en el Congreso de los Diputados y se desearon "suerte" ante las votaciones de los afiliados.

Preguntada si necesitará paracetamol este jueves -después de un vídeo que se ha hecho viral en las redes en el que se dirige a comprar ese medicamento en el aeropuerto de Almería-, ha bromeado asegurando que esta tarde necesitarán "mucha tranquilidad y mucha paz". "El parecetamol es para los momentos de jaqueca", ha enfatizado, para añadir que lo que le gustaría es poder echar una siesta de diez minutos.

También se le ha preguntado acerca de las urnas de cartón que ha elegido el PP para este proceso, tras la polémica que hubo en su día por las urnas del referéndum independentista del 1 de octubre, y ha dicho que no se había fijado en ellas. "Me imagino que habrá urnas de diferente naturaleza", ha apostillado.