Santamaría: la prioridad no es el acercamiento de etarras, sino el regreso "de los empujados al exilio por el terror"

Defiende la memoria de la víctimas frente alas voces que instan al olvido y apela a seguir trabajando por un relato veraz y justo

La candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido este viernes en Ermua (Vizcaya) que la prioridad debe ser el regreso de las personas "empujadas al exilio por el terror de ETA" y no "la vuelta a casa de los presos de ETA".

Santamaría, junto con la exministra de Trabajo, Fatima Báñez ha acudido a Ermua, donde se ha celebrado, en la plaza San Pelayo, el acto de homenaje al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado hace 21 años por ETA, al que ha asistido su hermana, Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, además de una amplia presencia de representantes del PP, entre ellos, el presidente del partido en el País Vasco, Alfonso Alonso.

Saénz de Santamaría ha recordado "la injusticia y la maldad" que acompañó al asesinato de Miguel Ángel Blanco, del que se cumplen 21 años, y ha recordado que tuvo noticia de su muerte cuando viajaba en un autobús volviendo de hacer un examen de la oposición. Según ha reconocido, ese día decidió asumir "un compromiso político de defensa de España". "Ese día lloramos porque hicimos nuestro el dolor de su familia, lloramos de rabia y de indignación", ha asegurado.

La exvicepresidenta del Gobierno, que ha recordado las "llamadas de madrugadas de malas noticias" en su etapa en el Ministerio de Interior, ha indicado que ETA "calló la voz de Miguel Ángel y quería callar la de todos". En este punto, ha querido reconocer la "valentía y coraje" de los representantes del PP vasco, que han estado en la "primera línea en la lucha contra la sinrazón" y que son la "referencia moral del partido".

A su juicio, no hay "nada más noble" que honrar la memoria de las víctimas que, como Miguel Ángel Blanco, "cayeron por enfrentarse al odio y la tiranía". "El asesinato de Miguel Ángel nos conmovió y nos sigue conmoviendo pero su ejemplo nos hizo mejores", ha agregado.

Asimismo, ha indicado que esos días de julio se despertó un "sentimiento de unidad en la lucha por la libertad y en la defensa de la España democrática y constitucional y para derrotar a los terroristas y su discurso totalitario", que ha querido reivindicar.

Según ha destacado, aquella unidad permitió "una respuesta política y social" que impulsó "la energía cívica que destruyó a ETA". "Lo hicimos entre todos, las instituciones democráticas con la superioridad moral del Estado de Derecho, con el rigor y la fuerza de la ley, con la ejemplaridad de los cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, con la firme convicción de hacer justicia".

Saénz de Santamaría ha reconocido que "aquel empeño no fue fácil" porque "el terror acompañó ese esfuerzo" y ha recordado que, un año después asesinaron a Alberto Jiménez Becerril, cuya hermana Teresa Jiménez Becerril ha asistido al acto de Ermua, y su mujer Ascensión García Ortiz en Sevilla. "Y tantos otros, cuya memoria tenemos la obligación de preservar", ha añadido.

HONRAR LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

La exvicepresidenta ha defendido la necesidad de honrar la memoria de las víctimas que "cayeron por enfrentarse al odio y la tiranía" frente a "muchas voces que instan al olvido, algunos porque se escudan en que es difícil revivir el dolor, y a otros porque les es incómodo reconocer sencillamente que miraron a otro lado, los que apoyaron y aún apoyan a los criminales de ETA y buscan justificar lo injustificable y obtener impunidad". "Nosotros no vamos a olvidar, nos sigue estimulando el ejemplo de las víctimas, seguimos comprometidos con mantener viva su voz, reivindicamos la dignidad de todos aquellos cuya vida fue arrebatada como la de Miguel Ángel por defender la democracia", ha añadido.

La candidata a la presidencia del PP ha afirmado que se ha "derrotado a ETA" pero "el trabajo no ha terminado" porque "la causa de la libertad no termina nunca y hay que "seguir trabajando para derrotar definitivamente el discurso de ETA y construir un relato veraz y justo de lo que ocurrió".

"Esa es la memoria de nuestra democracia, de la que el PP del País Vasco y de toda España ha sido tristemente protagonista pero firmemente actor. Recordar es decir que les mataron por defender la idea de España y de nuestra Constitución, es reclamar el profundo significado político que tenéis las víctimas del terrorismo", ha apuntado.

Sáenz de Santamaría ha recordado a las miles de personas que tuvieron que abandonar Euskadi "expulsadas por el odio y las amenazas", ya que ETA "asumió de modo sistemático pueblo a pueblo el empeño de eliminar a los no nacionalistas". "No podemos permitir ahora que alguien se olvide de ellos, no puede ser que se ignore su esfuerzo y sacrificio, no puede ser que se les excluya del relato de la verdad", ha agregado

Asimismo, ha afirmado que "no puede ser que la prioridad ahora sea la vuelta a casa de los presos de ETA, de los mismos que empuñaron la pistola y ejercían el chantaje". "La prioridad debe ser que quienes fueron empujados al exilio por el terror puedan regresar a su tierra", ha añadido.

Saénz de Santamaría ha asegurado que recordar es también "transmitir la memoria" y, en este sentido, ha aludido al hecho de que haya jóvenes que no sepan quién era Miguel Ángel Blanco y ha asegurado quiere que sean conscientes de que "si disfrutan de la vida en libertad es también por el enorme sacrificio de las víctimas". Por ello, ha indicado que "la memoria nos hace mejores" y ha señalado que quiere que su hijo "crezca conociendo de estos valores morales y cívicos, que sepa quién era Miguel Ángel Blanco, compañero de su madre en el PP y que se sienta orgulloso de él".

"Quiero que todos los niños españoles aprendan que España es una gran nación y que defender nuestra libertad es un compromiso que nos incumbe a todos. Quiero ante todos vosotros y en este día importante renovar mi compromiso político y deciros que vuestra causa es la mía, que jamás cederemos y, por encima de cualquier otra consideración, defenderemos la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo", ha agregado.