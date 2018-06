Santamaría subraya que los sondeos la sitúan, junto a Feijóo, como mejor candidata del PP para recuperar el Gobierno

Actualizado 21/06/2018 11:56:41 CET

La exvicepresidenta y candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado este jueves que las encuestas que se han publicado en los últimos días la sitúan, junto a Alberto Núñez Feijóo, como mejor candidata del PP para "recuperar" el Gobierno de España. Eso sí, ha dicho que si gana María Dolores de Cospedal el congreso del PP que elegirá al nuevo líder del partido, la "ayudará" a que sea presidenta del Gobierno desde el "minuto cero" sin ningún puesto por medio.

"Hasta hace una semana las encuestas decían que había dos personas que tenían capacidad para recuperar el Gobierno de la nación y éramos Alberto Núñez Feijóo y yo. Está en las encuestas del fin de semana de varios periódicos", ha señalado Santamaría, para recordar que también se preguntaba a los encuestados por los candidatos que podían "recuperar votantes de Ciudadanos".

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, Saénz de Santamaría ha afirmado que "las cosas no han cambiado" en esta semana. "Eso está ahí y creo que hay que valorarlo. Somos un partido de Gobierno y no se trata solo de ganar un congreso", ha enfatizado, para resaltar que ella lo que quiere es que el PP "vuelva a Moncloa cuanto antes".

EL OBJETIVO, QUE EL PP VUELVA A MONCLOA

Así, la exvicepresidenta ha subrayado que el objetivo debe ser volver al Ejecutivo lo más pronto posible después de que les hayan "sacado" de Moncloa por un "pacto" de el PSOE con los independentistas, la "vieja ETA" de Bildu y el PNV, un partido que "no ha tenido la personalidad suficiente".

A su entender, en este momento la pregunta que pide que se hagan los afiliados -que votarán el día 5 en urna-- es la siguiente: "¿Quién es la persona que puede ganar mejor esas elecciones?". Aunque ha dicho que "siempre" ha sido "prudente" con las encuestas, ha reiterado que están "ahí" y recogen esos datos, "no solo entre los votantes del PP sino entre el resto de los votantes".

Eso sí, ha asegurado que si gana en el cónclave la todavía secretaria general del PP la va a "ayudar" para que "sea la próxima presidenta de España" porque lo "mejor" para el país es que haya un presidente del Partido Popular. "Cospedal es de mi partido. Si gana ella la apoyaré desde el minuto cero sin ningún puesto de por medio", ha aseverado.

MINIMIZA EL NÚMERO DE AVALES

Sáenz de Santamaría no ha querido desvelar cuántos avales ha presentado para poder optar a presidir el PP y ha minimizado esta cuestión alegando que le aconsejaron no entrar en "una guerra de avales" porque basta con tener sólo 100. Además, cree que no había que "molestar a nadie ni insistir a nadie" para que apoyara su candidatura.

Tras asegurar que el PP tiene que salir "unido, fortalecido y con capacidad para ganar" tras el cónclave extraordinario de los días 20 y 21 de julio, ha subrayado que su "adversaria" no es Cospedal ni ninguno de los otros candidatos que compiten por presidir el PP sino que es el PSOE, que puede "poner en peligro la unidad de España, la recuperación económica y los 500.000 empleos que se crean al año".

En este sentido, ha recalcado que "por primera vez en España" hay un partido que no ganó las elecciones y por eso hay que salir del congreso del PP con un "candidato fuerte" y un partido "unido" que sea "capaz de ganar" a Pedro Sánchez y recuperar los votos que se fueron a la formación que lidera Albert Rivera.

"LA REGENERACIÓN COMIENZA POR UNO MISMO"

Tras asegurar que concurrirá al congreso del PP con un proyecto "renovador y regenerador", ha afirmado la regeneración "comienza por uno mismo y un compromiso ético". "Y yo lo tengo", ha exclamado, para añadir que ella y sus compañeros tienen una "particular manera de hacer política" que se ve en los comportamientos desde las estructuras en las que han estado. Según ha añadido, eso, su "gente" lo ha "demostrado siempre".

Además, ha dicho que los jóvenes son un "impulso regenerador" y quiere contar con ellos. Así, ha apostado por que la gente joven del PP forme parte de "los núcleos de decisión" del Partido Popular y se siente en el comité de dirección, aportando su punto de vista. "Eso es regeneración, renovación y apertura", ha afirmado.