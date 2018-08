El secretario general del PP dice que Casado es "víctima de una persecución" por el caso máster

Publicado 08/08/2018 0:10:04 CET

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado este martes que el presidente del partido, Pablo Casado, es "víctima de una persecución" por parte de otras formaciones políticas y ha augurado que el proceso judicial sobre el máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid quedará "en nada".

"Entiendo que los rivales políticos lo utilicen", pero este caso "va a quedar de nuevo en nada", ha dicho en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, tras señalar que la Universidad Complutense de Madrid ya archivó el expediente sobre la Licenciatura de Derecho cursada por el líder 'popular' en el Centro Cardenal Cisneros.

En su opinión, "todo el mundo está viendo claramente cómo se va disipando cualquier duda" que afecta a Casado, "a su currículum y a su trayectoria", y "la gente tiene claro que Pablo Casado es una persona honrada y honesta".

Para reforzar su argumento, el dirigente 'popular' ha destacado que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación explicó a la jueza instructora que el curso realizado por Casado en la URJC se regulaba por un decreto ley que no exigía hacer un trabajo de fin de máster. "Luego se vio que todos los alumnos estaban en las mismas condiciones", así que "no hay trato de favor", ha subrayado.

"LOS INOCENTES NO DEBEN DIMITIR"

Cuando se le ha preguntado en qué momento debería dimitir Casado, hipotéticamente, según los Estatutos del PP, García-Egea no ha aclarado si sería en el momento de ser imputado por el Tribunal Supremo --tras haber reclamado la juez de instrucción a este tribunal que lo cite como investigado-- o posteriormente, cuando se abriera juicio oral.

"Los inocentes no deben dimitir", ha defendido tras mencionar los casos de políticos de otros partidos, como el PSOE o Podemos, que "han mentido sobre su currículum de forma descarada" o que han sido imputados y, sin embargo, "no les ocurre lo que a Pablo Casado", que es "víctima de una persecución por parte de muchos partidos políticos".

Además, el 'número dos' del PP se ha referido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que en el momento en que fue nombrado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba investigado en la causa sobre la extracción ilegal de agua en el entorno Doñana cuando era consejero de la Junta de Andalucía, aunque después la Fiscalía dictó el sobreseimiento de la causa contra él.

"No ha tenido el eco mediático que han tenido otros casos", como el de Casado, que es objeto de "un intento de desacreditar su honorabilidad y profesionalidad", ha indicado, agregando que "no parece muy normal" que a alguien le pidan presentar los trabajos que hizo "en un curso hace once años" a no ser que "se trate de una persona de relevancia del PP".

