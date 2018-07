El Senado celebrará un Pleno más el día 20 para leyes pendientes como la de Víctimas o los acuerdos de julio de la UE

Actualizado 02/09/2011 17:28:49 CET

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha acordado este viernes, a petición del Gobierno, la convocatoria de un Pleno que inicialmente no estaba previsto para el próximo 20 de septiembre con el objetivo de poder aprobar diversas leyes que ya están en tramitación, como la de Víctimas del Terrorismo, la de Derechos y Deberes de la Policía o los acuerdos adoptados por el Consejo Europeo de julio.

Así lo ha explicado el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, donde ha reclamado la celebración de dicho Pleno y así permitir que el Gobierno saque adelante ciertas leyes antes de que se disuelvan las Cortes Generales a finales de este mes de septiembre.

"He explicado a la Junta de Portavoces los planes del Gobierno respecto a su calendario legislativo para este mes y cuáles son los propósitos de que se aprueben las leyes que están aquí ya en el Senado y quizás algunas más que todavía puedan llegar desde el Congreso. Y en ese sentido he reclamado a la Junta de Portavoces la convenciencia de celebrar un Pleno no previsto inicialmente", ha explicado.

Jáuregui ve "seguro" que en ese Pleno se debatirán leyes pendientes de aprobación como la de Víctimas del Terrorismo, la de Derechos y Deberes de la Policía, así como los tratados aprobados por el Consejo Europeo del pasado 21 de julio sobre el segundo rescate a Grecia con la contribución voluntaria del sector privado y la flexibilización de los instrumentos de estabilización y prevención de crisis.

El ministro ha definido estos últimos acuerdos como "fundamentales" y ha señalado que toda la zona euro está "produciendo los acuerdos para la puesta en marcha de la facilidad financiera antes del 30 de septiembre y España también lo quiere hacer".

La Junta de Portavoces ha dado el visto bueno a la reclamación del Gobierno y después lo ha ratificado la Mesa del Senado, por lo que está previsto que el Pleno del día 20 comience como siempre sobre las 16.00 horas, aunque esta vez sin sesión de control al Ejecutivo.