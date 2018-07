De la Serna pide coherencia a Casado, que no expresó desacuerdo con decisiones de Rajoy ni ante el PP ni en público

Publicado 09/07/2018 14:34:04 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Fomento Íñigo de la Serna, que forma parte de la candidatura a la presidencia del PP de Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido coherencia este lunes al otro aspirante en liza, Pablo Casado, porque según ha dicho, no expresó desacuerdo con las decisiones adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy ni ante el comité Ejecutivo del partido ni públicamente.

"Pablo Casado, como otros muchos dirigentes del PP, ha estado siempre de acuerdo en todas las decisiones que tomaba el Gobierno y no me consta que expresara su desacuerdo en ninguna de sus decisiones y creo que más allá de las aspiraciones que pueda tener cada candidato, es bueno mantener un cierto nivel de coherencia en todo el proceso", ha señalado en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

Según ha afirmado, "hay decisiones que uno puede no compartir al 100%, pero en el momento en que es corresponsable de esas decisiones, parece razonable que si hubiera tenido cualquier punto de vista distinto o creyera que las cosas se podían hacer de otr manera, lo habría expresado en el comité de dirección o incluso públicamente porque el PP es un partido de libertades".

De la Serna aludía así a algunas de las declaraciones vertidas por Casado este fin de semana, cuando criticó que no se aplicó el 155 en Cataluña como había de aplicarse y que la llamada operación diálogo abierta por la vicepresidenta del Gobierno con el entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, "fue un fracaso".

En su opinión, mientras Sáenz de Santamaría "no ha dicho ni una sola palabra mala sobre el otro candidato", se están "escuchando algunas cosas en relación a Rajoy, a la propia Soraya, al Gobierno, a otros compañeros, a lo que el partido ha hecho" en temas como este catalán que "a mucha gente del PP que está ahí en el anonimato le chirría que se digan de esas forma".

"Yo no he visto a ninguno de los dos candidatos exponer públicamente su desacuerdo con las políticas del Gobierno y si lo hubiera visto, entendería que alguien (ahora) fuera consecuente con esos actos. Yo no me imagino siendo exministro diciendo que no estaba de acuerdo con lo que aprobó el Consejo de Ministros en relación a Cataluña, cuando han sido decisiones que hemos compartido todos los miembros del Gobierno", ha señalado.

De igual modo, no se imagina "a nadie del PP que también defendía todos los lunes en el comité de dirección estas decisiones y las defendía también ante la opinión pública en ruedas de prensa, decir ahora que lo decía por decir y que pensaba lo contrario".

LA "CONTRADICCIÓN" ENTRE CANDIDATOS Y LÍDERES QUE SE POSICIONAN

"No creo que sea razonable ni de sentido común ni de la máxima lealtad a quien decidió que formásemos parte del equipo de gobierno", ha comentado, para incidir en que "todo el mundo tiene que ser consecuente": "Es como si yo hubiera salido del gobierno con la moción de censura después de que Rajoy confiara en mí como ministro, después de estar de acuerdo con todas las decisiones que ha tomado, porque nunca dije lo contrario, nunca dimití y nunca presenté alternativas, y ahora dijera que no estoy de acuerdo con nada o poco de lo que hice. Sería llamativo", ha sentenciado.

Sobre el hecho de que Casado considere positivo que los candidatos que no pasaron la primera criba se posicionen públicamente sobre su favorito, De la Serna ha señalado que "entra en contradicción" con el hecho de que "él crea que puede coartar la libertad del compromisario" el hecho de que "otros cargos públicos estén pidiendo la unidad" de las dos candidaturas finalistas.

De la Serna también ha tenido palabras para la expresidenta de la Comunidad de Madrid y el PP regional Esperanza Aguirre, quien hoy decía desconocer cuál es la ideología de Sáenz de Santamaría: "El partido que defiende Soraya es nuestro partido, el PP. Es la que sustentan esas ponencias políticas que se acuerdan por mayoría y sobre las que uno puede actuar (...) La ideología del PP no está en entredicho", ha sentenciado.

En todo caso, dice que la candidatura de Santamaría "no ha llamado a nadie para decirle lo que tiene o que no tiene que hacer" y que confía en que "todavía se puede alcanzar lo que es mucha gente del PP está ya clamando", que es "la integración". "Santamaría no tiene miedo a los debates, pero lo prioritario es la unidad", ha apostillado.