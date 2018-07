Consejo local de IU se reunirá mañana para pronunciarse sobre la política de pactos y responder a Zoido

Actualizado 04/06/2007 13:21:49 CET

El Consejo local de IU de Sevilla se reunirá mañana para acordar su pronunciamiento sobre la política de pactos de la formación y articular la respuesta ante el ofrecimiento del PP, cuyo candidato, Juan Ignacio Zoido, anunció la pasada semana su intención de iniciar una ronda de contactos para procurar formar gobierno como lista más votada en la elecciones del pasado domingo.

El coordinador de la Asamblea local de IU, José Manuel García, explicó a Europa Press que será dicho organismo el que "valore y tome decisiones", por lo que hasta mañana no se hará público el posicionamiento de IU al respecto.

Así, García aclaró que tras la celebración del Consejo local ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos adoptados con respecto a la política de pactos en la capital hispalense.

Zoido, como cabeza de la lista más votada manifestó su decisión de iniciar una "ronda de contactos" para intentar pactar con IU al considerar que éstos "se han tragado muchos sapos", además de asegurar que no hay "desencuentro total" en lo que al programa se refiere.

Así, apuntó que "hay quien dice en la calle que con IU no hay nada que hacer", ante lo que argumentó que en las 460 medidas de la "agenda de cambio" que conforman su programa electoral "no hay nada que suponga un punto de desencuentro total con IU", ya que "no son ni de izquierda ni de derecha, sólo buscan mejorar Sevilla y mejorar la vida de los sevillanos".

PP, "HASTA EL ÚLTIMO CARTUCHO"

"Porque me debo a Sevilla, voy a gastar hasta el último cartucho en evitar que Monteseirín acabe cargándose Sevilla", sentenció el candidato del PP, quien destacó que "el movimiento 'Te Quiero Sevilla' ha conseguido 15 concejales", lo que a su juicio demuestra que "es fuerte, está vivo, ilusionado y con muchas ganas de que en Sevilla haya un cambio".

De este modo, se mostró "legitimado para seguir luchando porque en Sevilla haya otro alcalde", ya que "los sevillanos han dicho en las urnas que no quieren a Monteseirín", y aseguró que "los militantes de IU pasaron vergüenza cuando el alcalde mandó a entregar bolsas de dinero a los chabolistas de los Bermejales para que se fueran porque estorbaban en sus planes urbanísticos".

Además, resaltó que "algunos votantes de IU dejaron sus asientos vacíos en la conferencia de Antares por una única razón: porque al alcalde al que apoyaban iba a ser presentado por quien ellos entendían que es uno de los grandes especuladores en Tablada".

También señaló Zoido que "en los barrios, los representantes de IU reniegan de Monteseirín y se desmarcan del pacto de gobierno porque no comparten muchas de las cosas que el alcalde ha hecho en esta ciudad", por lo que pidió "respecto para ese votante que ha dicho que no quiere a Monteseirín", ya que "su voto no es un comodín para el que ha estado ocho años gobernando".

A continuación, el líder de la lista más votada el pasado 27-M enumeró una serie de acuerdos plenarios en los que PP e IU defendieron la misma posición frente al PSOE, en casos tales como la erradicación del núcleo chabolista de San Diego, la reurbanización de la barriada de la Música, la rehabilitación del templete de la Cruz del Campo o la presencia del alcalde en el Consejo de Administración del metro.

NO PACTAR CON EL PP

Por su parte, el secretario del PCA en la provincia de Sevilla, Juan de Dios Villanueva, descartó hoy cualquier posibilidad de que IU pacte con el PP un gobierno de coalición en la ciudad hispalense y dijo a Zoido que "la libertad de expresión permite a todos decir cualquier cosa, incluso decir tonterías".

En declaraciones a Europa Press tras concluir una reunión del comité provincial del PCA, Villanueva acogió con sorpresa la propuesta de coalición y afirmó que, a su juicio, se trata de "cantos de sirena" que no seducen a la federación de izquierdas.

Del mismo modo, el Consejo andaluz de IULV-CA decidió el pasado sábado trabajar en la búsqueda de un acuerdo global con el PSOE en aquellos ayuntamientos andaluces donde sea posible constituir "gobiernos de progreso", al tiempo que descartó y "desautorizó cualquier negociación con el PP o con grupos de extrema derecha".