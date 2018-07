Zoido afirma que el pacto PSOE-IU "ha perdido 12.000 votos" y critica una IU de "sillón y coche oficial"

Actualizado 04/06/2007 21:29:35 CET

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que encabeza la lista más votada en las pasadas elecciones municipales, afirmó hoy que el pacto PSOE-IU "ha perdido 12.000 votos" y criticó a la coalición de izquierdas que "sólo habla de sillón y coche oficial".

Durante su intervención en la Junta Directiva de Barrios del PP de Sevilla, Zoido alabó a la IU de Julio Anguita, que "dijo siempre programa, programa y programa" frente a "los de ahora, de sillón y coche oficial".

Así, apuntó que "los que han perdido las elecciones van a pactar por dos motivos, por los sillones, para conservarlos, y para que no gobierne el PP", ante lo que se preguntó "por qué tienen que ser tan obcecados y tan antiguos".

Además, recordó que en los comicios del día 27 de mayo el PP obtuvo 10.000 votos más que 2003 y casi 5.000 más que la lista del PSOE, liderada por Alfredo Sánchez Monteseirín, por lo que "digan lo que digan Monteseirín, Torrijos o el presidente de la Junta, Manuel Chaves".

En este sentido, se dirigió "a los que tanto hablan del lazarillo", a los que recordó que "el lazarillo acompañaba a un ciego y no hay peor ciego que el que no quiere ver la realidad", además de añadir que "en IU está claro que no quieren ver".

"Podemos tener la conciencia muy tranquila, porque hemos tenido el mejor proyecto, las mejores propuestas y por eso hemos ganado las elecciones", aseguró el alcaldable popular, por lo que pidió a los presentes en la Junta Directiva de Barrios que "estéis orgullosos y vayáis con la cabeza bien alta, como no pueden ir otros".

Por tanto, manifestó su intención de "no traicionar la confianza de los sevillanos" y se mostró dispuesto a estar "hasta el último momento gobernando, porque gobernar es trabajar para resolver los problemas de los demás y lo haré, como alcalde o como portavoz de la oposición".

De este modo, dijo estar "preparado para gobernar", incluso en minoría, porque "los sevillanos quieren que gobernemos", y lamentó que PSOE e IU "quieren cerrar un pacto para que no pueda gobernar el único equipo que puede solucionar los problemas de los sevillanos".

Por otro lado, Zoido recordó que el PSOE "no hablaba de pacto antes de las elecciones, porque la lealtad no existe para ellos", a lo que agregó que "no hay unidad de criterio, porque Monteseirín no es capaz de decirle a Viera que negocie porque sabe que lo deja fuera".

Con respecto a los resultados electorales, insistió en que el PP ha "logrado que muchas personas vuelvan a creer en los políticos", porque "los sevillanos han creído en nosotros y nos lo han devuelto con sus votos, han votado y hemos obtenido más votos que los demás".