El Supremo resuelve mañana las recusaciones presentadas contra los cinco magistrados que juzgarán el 'procés'

Publicado 04/09/2018 16:07:29 CET

La Fiscalía rechaza apartarlos y califica de "sarcasmo" que lo solicite un huido como Puigdemont

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo se reunirá mañana a partir de las 9.30 horas para analizar y resolver los seis incidentes de recusación presentados por varios implicados en la causa del "procés" independentista en Cataluña contra los cinco magistrados que juzgarán este asunto.

La Fiscalía del Tribunal Supremo, por su parte, califica de "fraude procesal y atentado a la buena fe" las pretensiones de los procesados por rebelión para apartar a los cinco magistrados a los que ha correspondido juzgar el caso en los próximos meses. Respecto del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, añade que constituye además "un sarcasmo que accione la recusación quien está huido de la Justicia".

El Supremo ha acumulado en un único expediente las seis diferentes recusaciones a los cinco magistrados de la Sala presentadas por el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Lluís Puig, y Clara Ponsatí; la expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell y los que fueran líderes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Los incidentes se dirigen contra el presidente de la Sala, Manuel Marchena y los magistrados Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral.

No obstante no cada una de estas recusaciones se dirigen contra cada uno de los cinco miembros del tribunal, ya que algunos procesados quieren expulsar a la totalidad y otros, como Rull y Turull, únicamente se dirigen contra los cuatro primeros, al no considerarlos neutrales por ser éstos jueces los mismos que dictaron el auto por el que el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella que presentó la Fiscalía el 30 de octubre de 2017 contra los ahora procesados.

Junqueras y Romeva, por su parte, también dirigen su recusación contra Del Moral al considerarle igualmente parcial para juzgarles junto con el resto de la Sala, por lo que finalmente el tribunal al completo se ve afectado por el incidente de recusación.

RECHAZO DE FISCALÍA

Respecto de los magistrados que admitieron la querella de Maza el fiscal Jaime Moreno argumenta en su informe que "no concurre dato o indicio alguno para sostener que han entrado en contacto con la instrucción del procedimiento, ya que ni han valorado ninguna de las decisiones acordadas por el Juez instructor, ni han examinado por vía de recurso las diligencias y actuaciones practicadas durante la instrucción"

Añade que por ello "no es razonable sostener que las sospechas sobre la imparcialidad objetiva de los magistrados recusados estén legítimamente y objetivamente justificadas, por lo que el rechazo de la recusación resulta obligado" y hace pensar a juicio del fiscal "cierto abuso de derecho en la pretensión" que los investigados formulan. Respecto de Del Moral, la Fiscalía estima que la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional refuerza la compatibilidad de las intervenciones previas con su posterior integración en el tribunal juzgador.

La Sala del 61 --llamada así por el número del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que la regula-- está integrada por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y por los presidentes de cada una de las cinco Salas del Supremo --Marchena deberá ausentarse, por ser afectado-- además del magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.