Tajani defiende la unidad y subraya: "No hay muchas pequeñas patrias, hay una que se llama España"

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha defendido este jueves en Valencia la importancia de defender "la unidad de la patria" tanto la europea, la de España y, en su caso, la de Italia. En este sentido, ha subrayado: "No hay muchas pequeñas patrias, hay una que se llama mi país, Italia, y para vosotros que se llama España".

Así se ha pronunciado Tajani durante su intervención en las jornadas que el Grupo Popular Europeo ha organizado en Valencia para hablar sobre política de innovación, donde ha advertido de que en Europa y en Italia También se viven "momentos difíciles y complicados" por el auge de los partidos populistas, por lo que ha reivindicado los valores que defiende el PP, aunque "no siempre es fácil".

En este sentido, ha puntualizado que para el PP es "muy importante defender la unidad de España" como así lo ha se hecho en todas cumbres y reuniones que ha celebrado el PP y las instituciones europeas. "Defender la unidad del país, también del mío, es importante porque no puedo compartir la propuesta de regalar pasaportes de otro país a la minoría alemana sin acuerdo porque estamos juntos", ha remarcado.

De este modo, ha incidido en que "no hay fronteras" y no hay que mirar atrás, sino "hacia adelante". "Es importante defender la unidad de la patria: la patria europea, la de España y la de Italia. No hay muchas pequeñas patrias, hay una que se llama mi país Italia y para vosotros se llama España", ha puntualizado.

Respecto a los resultados electorales en Italia, ha admitido que el PP no ha ganado los comicios, pero la derecha ha conseguido el mayor número de senadores, por lo que ha puntualizado que va a ver qué se puede hacer en la coalición de derecha para "defender los valores del PP". "Nos sentimos orgullosos del PP y de nuestros amigos que defienden valores del PP.

INNOVACIÓN

Por otro lado, ha insistido en la necesidad de trabajar en el nuevo presupuesto de la Unión Europa y, en este punto, ha señalado que desde el grupo popular van a trabajar para que esté de cara a los próximos comicios electorales europeos para "presentar a los ciudadanos europeos una estrategias y contestar a los enfados".

A su juicio, para poder hacer frente al paro juvenil es importante ayudar a la industria, la economía real, a las pymes, la agricultura y "ayudar a todos los profesionales y a todos ellos que pueden hacer cosas en contra del paro". Para ello, ve "muy importante" trabajar muchísimo en favor innovación" para poder competir a nivel global.

Ha reconocido que Europa tiene problemas en el Mediterráneo con un aumento de los inmigrantes que llegan de África. "Suben los migrantes ilegales que llegan de África y si no hay estrategia no podemos solamente poner barcos", ha apostillado para señalar que la cooperación es "innovación".