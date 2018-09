Tardà (ERC) reprocha a los socialistas cambiar "con un hacha" la moción del PDeCAT

Publicado 13/09/2018 12:05:48 CET

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha reprochado este jueves al diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza que "en lugar de ir con un bisturí llegó con un hacha" para cambiar la moción que el PDeCAT presentó el miércoles con la que quería instar al diálogo a Gobierno y Generalitat.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha lamentado que en el texto del PDeCAT se incluyera una enmienda del PSOE apelando al que este diálogo se desarrollara dentro del marco legal y que Zaragoza lo defendiera diciendo que "se puede hablar de todo menos de la independencia".

Tardà ha explicado que, al terminar, se dirigió al diputado socialista y le dijo: "Eres un chapucero. ¿Cómo has dicho lo que has dicho? Parece que no quieras un acuerdo. En lugar de engrasar los engranajes les has echado arena".

"Si antes del verano llegamos al acuerdo de que se puede hablar de todo, ¿cómo puede ser que ahora el PSOE diga que se puede hablar de todo menos de independencia?", ha preguntado el republicano.

Tardà ha asegurado que decidieron abstenerse en la moción "no para perjudicar al PDeCAT" sino porque la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se comprometió al diálogo sin cortapisas, ha afirmado.

Finalmente la vicepresidenta del PDeCAT y diputada en el Congreso, Míriam Nogueras, anunció el miércoles por la tarde que retiraban la moción y acusó al PSOE de "jugar con el diálogo".